Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 27 октября затронул вопрос модернизации сельхозтехники, сообщила пресс-служба главы государства.

Для поддержки фермеров и кластеров со следующего года выплаты по кредитам на покупку технику в части, превышающую 10%, будет покрываться государством.

Кроме того, практика компенсации из бюджета 30% за использование услуг машин при сборе урожая хлопка в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях будет продлена ещё на три года.

Импортные оборудование, комплектующие и запчасти будут освобождены от уплаты таможенных платежей сроком на 3 года. В результате кластеры и фермеры смогут сэкономить до 35% при закупке техники.

Планируется ввести порядок отсрочки уплаты НДС на импортное оборудование на срок до 270 дней.

Вместе с тем предусматривается предоставление льгот на лазерное нивелирование, посадку новых устойчивых к болезням сортов сельскохозяйственных культур, развитие семеноводства, применение водосберегающих технологий.

Более того, будет принята отдельная программа по увеличению урожайности хлопка до 60 центнеров и зерна до 80 центнеров за счет расширения площадей под новые сорта.

Фермеры и кластеры смогут ввозить и самостоятельно размещать наиболее урожайные сорта хлопка и зерна.

ГУП «Центр развития семеноводства» при Минсельхозе получит в управление 20 семеноводческих цехов системы «Уздонмахсулот».

Банки начнут выделять кредиты сроком не менее 5 лет на внедрение водосберегающих технологий.

Кроме того, намечено усовершенствовать систему субсидирования. В частности, 50% субсидии будут предоставлять в первый год, а оставшиеся 50% будут выплачены в следующем году, в зависимости от роста производительности и использования оборудования. Еще 20% субсидии в третьем году получат хлопковые, зерноводческие и плодоовощные кластеры, сохранившие высокую урожайность.

«Газета.uz» рассказывала, что власти в течение 5 лет намерены довести уровень механизации сбора хлопка с 15% до 60%. Хотя ещё с 2016 года планировалось на 80−90% перейти на машинный сбор. Уже несколько лет наблюдается дефицит хлопкоуборочных машин.