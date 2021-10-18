Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 11 октября на встрече с избирателями в Карши затронул вопрос механизации сельского хозяйства.

Как заявил президент, в течение следующих пяти лет будет модернизировано 40% сельскохозяйственной техники. При этом уровень механизации сельского хозяйства повысится до 90%, в том числе машинный сбор хлопка — с 15% до 60%. Практика же компенсации из бюджета 30% за использование услуг машин при сборе урожая хлопка будет продлена ещё на три года.

Кроме того, импорт оборудования, комплектующих и запчастей будет освобождён от уплаты таможенных пошлин сроком на два года. Также будут увеличены субсидии на покупку сельхозтехники.

Новые планы по механизации сбора хлопка





В октябре 2013 года Шавкат Мирзиёев, занимавший тогда пост премьер-министра, заявлял, что с 2016 года планируется на 80−90% перейти на механизированный сбор хлопка.

В октябре 2017 года бывший вице-премьер Нодир Отажонов и экс-глава «Узагротехсаноатхолдинга» (ныне ликвидирован) отметил, что в течение пяти лет механизация сбора хлопка превысит 80%. Тогда же он сказал, что с 2018 года в Сырдарьинской области планируется механизировать 80% хлопкоуборочного процесса.

В декабре 2019 года Нодир Отажонов сообщил, что с 2020 года в Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Кашкадарьинской областях уровень машинного сбора хлопка составит 50%, а в последующие годы — 80%.

В январе 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому на первом этапе (2020−2022 годы) внедрение механизации должно было быть ускорено в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, на втором этапе (2023−2026 годы) — во всех остальных регионах.

В апреле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил «Узавтосаноат» ускорить механизацию сбора хлопка и до сентября того же года доставить в регионы не менее 1000 хлопкоуборочных машин, с организацией сервисных центров во всех регионах.

Дефицит техники

Тракторы и хлопкоуборочные комбайны ТТЗ. Фото: Аскар Якубов (УзА).

В октябре 2017 года Нодир Отажонов заявлял, что для обеспечения механизации сбора хлопка по всей стране требуется произвести минимум 14−15 тысяч хлопкоуборочных машин. Он прогнозировал увеличение объёма производства тракторов в 2017 году с 1500 до 3000 единиц, в 2018-м — до 5000, а в 2019-м — до 10 тысяч.

«Газета.uz» проанализировала данные Госкомстата и выяснила, что поставленных целей добиться не удалось, а производство тракторов почти прекратилось. В частности, в 2017 году в Узбекистане произведено менее 1000 единиц этой техники, в 2018 году — 3393, 2019 году — 2022, а в 2020 году — 673. За первые шесть месяцев этого года объёмы выпуска упали до 173 единиц.





Согласно данным из постановления правительства, по состоянию на начало 2020 года в Узбекистане имелась потребность в 10270 хлопкоуборочных машинах. Ташкентский завод сельскохозяйственной техники в 2020 году должен был произвести 1000 машин, в этом году — 1200, а в 2022—2026 годах — 8070.

Госкомстат также предоставил редакции данные по импорту тракторов. Если в 2016 году в страну было завезено 799 тракторов для сельхозработ на 25,5 млн долларов, то в 2018 году этот показатель вырос до 830 тракторов на 20,9 млн долларов, в 2019 году — 2465 тракторов на 69,3 млн долларов, в 2020 году — 2296 тракторов на 76,8 долларов. За январь-июнь этого года импортировано 1895 тракторов на 31,6 млн долларов.

Кроме того, за пять лет резко вырос импорт тракторов, управляемых рядом идущим водителем (мотоблок, мотокультиватор). Если в 2016 году завезено всего 3 единицы такой техники на 2400 долларов, то в 2016 году — 16 штук на 22 тысячи долларов, в 2018 году — 133 штук на 64,4 тысячи долларов, в 2019 году — 7166 штук на 1,3 млн долларов, в 2020 году — 12630 штук на 2,2 млн долларов. За первые шесть месяцев этого года уже завезено 16233 мотоблоков на 3 млн долларов.

Влияние механизации сбора хлопка

В 2016 году Всемирный банк публиковал отчёт «Оценка социального воздействия механизации хлопкоуборочного процесса в Узбекистане». В нём говорилось, что Узбекистан — одна из немногих стран, выращивающих хлопок, которая не механизировала хлопкоуборочный процесс, и продолжает полагаться на ручную уборку хлопка. В 2014 году правительство решило механизировать хлопкоуборочный процесс — отчасти в ответ на международное давление, говорится в отчёте.

При государственной системе заказов (эту практику начали отменять с 2020 года) у фермеров в Узбекистане часто не было иного выбора, кроме как выращивать хлопок. Они по контракту были обязаны производить предусмотренные квоты, определяемые ежегодно правительством, и продавать продукцию государству по ценам, установленным государством.

Механизация хлопкоуборочного процесса может уменьшить необходимость в организованном труде для сбора хлопка, однако она также может иметь негативное влияние на тех, кто зависит от сбора хлопка как важного средства заработка, отмечалось в докладе ВБ.