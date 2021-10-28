Граждане Афганистана, у которых истекает срок визы в Узбекистане, не будут выдворяться на родину, поскольку граница для физических лиц между странами еще закрыта. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» сообщил представитель Министерства внутренних дел Узбекистана.

Ранее ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), международное партнерство по правам человека (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) заявили, что более 70 гражданам Афганистана, находящихся в Узбекистане, грозит депортация на родину. По данным правозащитников, в середине августа 2021 года после прихода к власти движения «Талибан» они получили узбекистанские визы на три месяца и теперь опасаются, что их не продлят, поскольку прибыли в страну не по приглашению, а вынужденно.

«Никаких притесняющих моментов нет. В настоящее время такой вопрос не стоит, потому что у нас граница с Афганистаном закрыта (для физических лиц — ред.)», — сказал представитель МВД.

По данным министерства, в настоящее время на территории Узбекистана находятся 13658 граждан Афганистана, в том числе 13032 проживают временно, большинство из них прибыли сюда по делам бизнеса, а также к родственникам.

Представитель МВД сообщил, что для продления виз гражданам Афганистана необходимо обратиться в миграционные отделы по месту временного проживания в Узбекистане.

«С согласия владельца жилплощади их регистрируют. Всем иностранным гражданам, не нарушающим закон Узбекистана и правила пребывания в республике, визы продлеваются», — добавили в министерстве.

В середине августа около 150 афганцев пересекли афгано-узбекскую границу после того, как талибы захватили власть в стране. Позже они все вернулись на родину под гарантии их безопасности от новых афганских властей.

В августе глава Делегации ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан отмечала, что в качестве жеста помощи Узбекистан мог бы рассмотреть возможность продлить визы гражданам Афганистана, находящимся в стране. «Много афганцев находятся в Узбекистане… Возможно, властям нужно подумать о продлении виз для этих людей, как в ситуации с карантинными ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса», — сказала тогда она.