Узбекистан провёл переговоры с представителями движения «Талибан» по получению гарантий безопасности для граждан Афганистана, которые нелегально пересекли узбекско-афганскую границу, сообщила пресс-служба МИДа.

«В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, 150 афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину», — говорится в сообщении.

По полученной от самих возвратившихся в Афганистан граждан информации, после проведения в их отношении формальных процедур все они были отпущены домой, «и в настоящее время находятся в полной безопасности в кругу своих семей», отмечает МИД.

Напомним, 15 августа МИД сообщил, что границу Узбекистана пересекли 84 военнослужащих Афганистана, которые временно размещены на территории страны, некоторым была оказана медицинская помощь. Днем позже Генеральная прокуратура сообщила (а позже назвала своё сообщение не проверенным до конца) о том, что воздушное пространство страны за два дня пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих. Кроме того, 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан через реку Амударья.

Позже, 18 августа, «Газета.uz» сообщила, что Узбекистан разместил в палаточном лагере в Термезском районе Сурхандарьи у границы с Афганистаном более 100 афганских беженцев.