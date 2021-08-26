Европейский союз хочет поставлять гуманитарную помощь в Афганистан. Об этом 25 августа на встрече с журналистами заявила специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала, посетившая Узбекистан с официальным визитом.

«Мы не заморозим [гуманитарную помощь]. Но это не только от нас зависит, сможем ли мы ее поставлять. Мы понимаем, что там будет очень серьезная ситуация будет с лекарствами, продовольствием», — сказал Тери Хакала.

«Я бы хотела сказать, что гуманитарной катастрофы [в Афганистане] не будет, но вопрос остается [открытым]. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать гуманитарную помощь, но все зависит от ситуации там», — добавила дипломат.

По словам представителя ЕС в Центральной Азии, Узбекистан также может быть задействован в оказании помощи Афганистану. В ходе визита посол посетила карго-центр в Сурхандарьинской области. По ее словам, агентства ООН формируют там большой склад для гуманитарной помощи афганцам.

Кроме того, как отметила глава Делегации ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан, в качестве жеста помощи Узбекистан мог бы рассмотреть возможность продлить визы гражданам Афганистана, находящимся в стране.

«Много афганцев находятся в Узбекистане… Возможно, властям нужно подумать о продлении виз для этих людей, как в ситуации с карантинными ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса», — сказала посол.

Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, ЕС планирует увеличить объем гуманитарной помощи Афганистану в четыре раза — с более 50 до более 200 млн евро. Средства предназначены для покрытия гуманитарных нужд граждан Афганистана, находящихся внутри страны и за ее пределами.

Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, техническое и логистическое содействие для эвакуации иностранных граждан из Афганистана.