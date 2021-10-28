На Олимпийских играх в Токио 46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила об уходе из большого спорта. Спортсменка — единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх. На четырёх из них, включая игры 1992 года, где Чусовитина завоевала своё олимпийское «золото», она выступала под наставничеством тренера Светланы Кузнецовой. «Газета.uz» спросила тренера о воспитании спортсменов, недостатках отечественной гимнастики, гении Оксаны Чусовитиной и возвращении легенды в большой спорт.

Азиатские игры 2002 года в Пусане. Фото из личного архива Светланы Кузнецовой.

— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— Мне всегда нравилась спортивная гимнастика, и я сама занималась этим видом спорта, иначе не смогла бы стать тренером. Это красота в сочетании с риском, смелостью, ловкостью и силой. Мои родители не хотели, чтобы я занималась гимнастикой, но я стремительно шла в спортивную школу. А в физкультурный институт поступила втайне от них. Я думала, что тренерская деятельность — временное занятие для меня. Но оказалось, что это на всю жизнь.

— Чем бы вы занимались, если бы не стали тренером?

— У меня очень много интересов. Мне нравится познавать всё. В юности мне нравились физика и математика. Я хотела изучать электромагнитные волны, связанные с космосом. Но гимнастика — это тоже маленький космос, потому что здесь головокружительные трюки, и так же, как и астронавтам, гимнастам очень важна тренировка вестибулярного аппарата.





— Спортсмены проводят с тренерами много времени. Говорят, тренер — это практически член семьи. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Я тренировала Оксану 22 года, до 2004 года. Когда мне говорили, что я её вторая мама, я не соглашалась и ей объясняла, что это не так. Моя родная дочь тоже гимнастка. Во время тренировок я заглушала в себе её мать и для неё всегда была Светланой Михайловной. Когда мы с Оксаной перестали работать, тогда я, наверное, и стала для неё «мамой».

Сейчас я считаю, что тренер и спортсмен, если последний — не ребёнок, — партнёры. Но стоят они на разных уровнях, в разных плоскостях — как в тригонометрии. Если тренер ищет лёгкий авторитет или смотрит на спортсмена свысока, у воспитанника не будет высоких результатов либо они будут кратковременными.

Тренер заботится о спортсменах даже больше, чем о своих собственных детях. Свой ребёнок может есть когда хочет, а у спортсмена режим. Свой может смотреть фильмы, а спортсмену нужно восстановиться.

Я считаю, что человеческие возможности почти не ограничены. Но сами спортсмены не могут расширять границы своих возможностей. Это совместная, партнёрская работа. Спортсмен никогда не занимается без тренера, Оксана в том числе всегда занималась под чьим-то руководством. Спортсмен без тренера был бы самым несчастным человеком.

Во время тренировок у тренера нет жалости к воспитанниками. Расстраиваясь, гимнасты должны знать, что в спорте есть требования. Тренер должен быть требовательным. Но не эксплуататором, не беспощадным.

Тренер должен сделать так, чтобы даже после тяжёлой тренировки спортсмен испытывал радость. Не нужно устраивать из спорта мучения. Напротив, спортивная жизнь может стать незабываемой, и когда воспитанники вырастут, они смогут вспомнить эту незабываемую жизнь вместе со своим тренером. На соревновательных тренировках у них случаются такие минуты счастья, что кажется, они отрываются от земли и взлетают — совершенно необъяснимое чувство.

Тренер должен быть изобретательным и, если он работает с детьми, оставаться немного ребёнком. Нужно идти с детьми шаг в шаг, но при этом быть для них образцом в знаниях и поступках.

У всех людей, в том числе у самых маленьких, есть свои достоинства. Детей нужно очень уважать, считаться с их мнением, говорить с ними. Взрослые многое понимают, а детям потому и нужен наставник, чтобы вводить их в мир.

— Какие ценности вы прививаете своим воспитанникам?

— Если человек пришёл в спорт, он должен заниматься этим делом честно. Да и любым делом. Мы также очень ценим уважение друг к другу, уважение к чужому времени и дисциплину.

Дети жестокие. Их нужно учить быть милосердными через простые вещи. Например, научить не смеяться над теми, кто упал или у кого что-то не получилось. Иногда дети ошибаются, поэтому обязательно нужно задерживать их внимание на этом и указывать другой путь. Иногда можно их наказывать, но нужно уметь это делать.

У нас также прививают любовь к Родине. Любовь к своей стране — непреложный закон жизни. Если ты встал на пьедестал и в твою честь играет гимн, это означает, что тобой гордятся. И здесь невозможно не испытывать чувства.

Я придаю большое значение этим моральным ценностям. Но материальные ценности хорошо мотивируют.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Часто говорят, что у спортсмена и техника хорошая, и тактика правильная, но не победил, потому что у него нет силы духа. Оксана Чусовитина отличается силой духа. Она не была гимнасткой, которую все изначально считали бы звездой. Никто не верил. Но меня покорил её стержень. Я чувствовала это интуитивно.

Чемпионат мира 2012 года, Венгрия. Фото из личного архива Светланы Кузнецовой.

Я не могу сказать, что она была необычайно талантливой. Да, она много тренировалась. Но она была зажатой, и ей приходилось преодолевать себя. Она хорошо прыгала, но не любила танцевать. Оксана хороший товарищ, она честно относится к своему делу. Эти человеческие качества помогли ей добиться сногсшибательного успеха.

Оксана — фанат спорта. Некоторые спортсмены не выдерживали нагрузок и завершали карьеру. В них не было этого фанатизма, когда отдаёшь всё. В стойкости Оксаны её спортивный гений. Я считаю, что любой гений требует больших жизненных сил и концентрации воли, в том числе и спорт высших достижений.

— Каким правилам должны следовать ваши подопечные?

— Особых правил у меня нет. Я учу детей правильно питаться. Нельзя переедать. Нужно есть так, чтобы взять из пищи самое полезное для организма. Спортсменам необходимо придерживаться водного режима — правильно пить. Во всём нужно знать меру, даже в тренировках.

— Чемпион — это прежде всего талантливый или трудолюбивый спортсмен?

— Однажды журналистка назвала меня тренером чемпиона, хотя тогда под моим руководством у меня его не было. Оксана была, но не было новых. Журналистка сказала, что чемпионы бывают разными — от чемпионов города до олимпийских. Сначала я не придала её словам никакого значения. Но потом подумала: «А как она права!»

Мне всегда нужно первое место. Но у всех разные способности. Нельзя ломать детей. Если спортсмен способен, нужно сделать всё возможное, чтобы он стал чемпионом.

На тренировках у нас пятибалльная система, дети соревнуются друг с другом через игру. Такие методы формируют соревновательную обстановку, и мы прививаем детям вкус победы.

Потому что врождённый талант встречается очень редко. Чаще встречаются способные дети, чьи таланты раскрываются благодаря наставнику, правильным тренировкам и трудолюбию. Очень часто талантливые дети не добиваются успеха. На начальном уровне у них всё легко получается, но для достижения высокого уровня им не хватает ни трудолюбия, ни усидчивости.

Однако чтобы воспитать чемпиона, нужны условия. В нашей же стране нет специализированных залов для подготовки гимнастов. Колледж Олимпийского резерва пятый год без снарядов. У нас один зал. Когда нас переводили в этот зал, снаряды таскали туда-сюда, и они все испортились.

Я хочу подготовить спортсменов к Парижу-2024, но в наших условиях это просто невозможно. Можно подготовиться к завоеванию лицензии, но достижение результата на Олимпиаде без гимнастического оборудования мирового уровня — сумасшедшая сложность. Я говорю каждому руководителю, что мы не можем подготовить высококлассных спортсменов без надлежащих условий. Мы подготовим средних гимнастов, несмотря на то, что попадаются очень способные дети.





Тренерский коллектив всегда одержим своей идеей. У нас мало денег, нам очень трудно найти спонсоров, но мы всё равно продолжаем работать. Однажды поднявшись на олимпийский пьедестал, я не хочу спускаться. Мне интересно выводить спортсменов на мировой уровень.

— Помните ли вы моменты перед победой своих воспитанников? Как вы мотивировали их перед выступлением?

— У меня было четыре взрослых и две юниорские Олимпиады. Здесь в спортсмене и в отношениях с ним проявляется всё, что в него было вложено: воспитание, техника, тренировка, взаимопонимание и близость.

Спортсмены могут никого не слышать, но голос тренера услышат всегда — он как гипноз. Я настраиваю гимнастов в зависимости от снаряда. В целом же все движения у них доведены до автоматизма.

— Как пережить победу и поражение?

— Рядом со спортсменом просто должен быть близкий человек. За первым всплеском эмоций после победы следует такая пустота, что не хочется ни говорить, ни есть, ни пить. Победу нужно выдохнуть. Некоторые говорят, что спортсмен должен веселиться и раздавать интервью. Но ему нужно привести свою нервную систему в порядок.

Поражение на пути к большой цели — это шаг вперёд, а не назад. Спортсмен должен учиться на своих ошибках. На чужих ошибках не научишься. В поражении тренеру нельзя «закапывать» спортсмена. Нужно сказать: «Обидно. Проиграли. Но этому сопернику за честь и проиграть».

— Расскажите, пожалуйста, о победах Оксаны Чусовитиной, в том числе на Олимпиаде 1992 года.

— Под моим руководством Оксана завоевала своё олимпийское «золото» в 1992 году. Народ не очень верил, что мы попадём в состав сборной, потому что гимнасты Объединённой команды были один лучше другого.

Для меня Барселона как вечный фейерверк. Эту золотую медаль Оксана отдала мне, прибежав с пьедестала. В гостинице мы обмыли медаль во всех напитках и были очень счастливы. В Испании был и другой момент счастья. Оксана сделала вольные упражнения и получила 10 баллов. Мне тогда казалось, что у меня не руки, а дельтаплан.

На следующих играх в 1996 году Оксана заняла 10-е место в многоборье, но это было настолько почётно, что Самаранч (Хуан Антонио Самаранч — бывший президент Международного олимпийского комитета — ред.) подошёл ко мне и поблагодарил за моих воспитанниц. Потому что в тот момент всё распадалось. Спортсмены бывшего Союза покидали свои страны, а Оксана осталась в Узбекистане.

На играх 2000 года Оксана была невероятно популярна, потому что уже родила ребёнка. Она приехала на третьи Олимпийские игры, ей было 25 лет. Она доказала, что возраст в гимнастике — это не только 15−16 лет.

Олимпиада 2004 года в Афинах была для Оксаны не очень удачной. Она была после травмы. Я ей тогда сказала, что пора заканчивать, а она ответила: «Вы учили меня заканчивать на хорошем, поэтому я продолжу». В 2008 в Пекине Оксана уже играла за Германию. Меня пускали к ней на тренировки, хотя это против правил.

Кубок мира 2019 года, Париж. Фото из личного архива Светланы Кузнецовой.

Четыре Олимпиады мы были с ней вместе. 22 года. Меня не было на Олимпиадах в Лондоне и Рио, но мы с Оксаной настолько хорошо друг друга знаем и чувствуем, что как бы далеко она ни была, Чуса в моей жизни всё равно существует.

Когда в Токио Оксана объявила о своём уходе, я плакала вместе с ней. Но одновременно испытала облегчение, потому что я переживала за неё каждый раз. Я не знала о её намерениях вернуться в большой спорт, но думаю, это правильное решение. Из большого спорта не уходят в одночасье.

Решение Оксаны участвовать в Азиатских играх естественное. У нас хорошая команда. Своим присутствием она поддержит молодых девочек, её опыт поможет им хорошо выступить. Мы надеемся на отличный результат.

Спортивная гимнастика — невероятно сложный вид спорта, она как десятиборье в лёгкой атлетике. На Олимпиаде в Токио я комментировала открытие и закрытие. И я сказала, что все, кто попал на игры — уже герои, а те, кто взял медали — кумиры.

А Оксана всё ещё в строю, хотя прошло уже 30 лет. Только Чуса могла это выдержать. Она уникальная гимнастка с уникальной силой воли.