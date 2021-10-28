Министерство высшего и среднего специального образования запустило Telegram-бот и телефон доверия, куда можно обратиться по поводу фактов домогательств, притеснения или изнасилования, сообщила пресс-служба Минвуза.

Студентки и сотрудницы высших образовательных учреждений, столкнувшиеся или ставшие свидетелями вышеназванных случаев, могут заявить об этом через бот @himoya_otv_bot или по номеру 1006.

В министерстве гарантируют анонимность и неразглашение личных данных заявителей, которым будет оказана необходимая помощь, а также недопущение непристойных действий и принятие жестких мер по каждому произошедшему случаю.

«Формирование здоровой духовной среды в системе высшего, среднего специального и профессионального образования, защита чести и достоинства, прав и законных интересов наших уважаемых женщин и дорогих сестер является приоритетной задачей нашего министерства», — говорится в сообщении.

Как мы уже писали, студентка третьего курса ТГПУ Муштари-бону Камилова заявила о домогательствах заместителя декана факультета «Профессиональное обучение» Богабека Юлдашева, который вытолкнул её из окна второго этажа, когда девушка пыталась позвать на помощь. Инцидент произошёл 18 октября. Возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «умышленное средней тяжести телесное повреждение». Подозреваемый был задержан 23 октября.

В Минвузе заявили, что будут приняты «жёсткие организационные и дисциплинарные меры» в отношении руководства и должностных лиц педуниверситета. В Минздраве сообщили, что состояние девушки находится на контроле министерства.

Позже произошедшее прокомментировала заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева. Она заявила, что такие истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга. «Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники — в том, что наказание неизбежно. Тогда не только в вузах никто не посмеет шантажировать угрозой отчисления или другим способом девушек, но и в любом другом месте невозможно будет нарушать закон, прикрываясь своим вышестоящем положением», — написала она в своем Telegram-канале.