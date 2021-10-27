По итогам расследования действий заместителя декана Ташкентского государственного педагогического университета, подозреваемого в приставании и нанесении телесных повреждений студентке вуза, в отношении руководства и должностных лиц вуза будут приняты «жёсткие организационные и дисциплинарные меры». Об этом заявила пресс-служба Минвуза.

Отмечается, что для приёма обращений о таких случаях и для их предотвращения в ближайшее время будет создан специальный портал.

Студентка вуза Муштари-бону Камилова заявила, что 18 октября заместитель декана по делам молодёжи Богабек Юлдашев домогался её, а потом, когда девушка оказала сопротивление, вытолкнул из окна. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан 23 октября.

В среду, 27 октября, о состоянии пострадавшей, доставленной в день происшествия в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, рассказало Министерство здравоохранения.

Обследование выявило у неё кататравму (повреждения в результате падения с высоты), сложные травмы, перелом и смещение седалищной и лонных костей, перелом подвздошной кости в правую сторону, перелом и удовлетворительную фиксацию бокового отростка пятого позвонка, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лобной части и вторую степень травматического шока.

После поступления пациентке оказали первую помощь, зашили рану на лбу, провели противошоковую терапию и поместили в отдел травматологии. В настоящее время динамика состояния девушки удовлетворительная.

Её здоровье находится на контроле Минздрава, ей оказывают всю необходимую медицинская помощь, говорится в сообщении.