Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с заместителем декана и студенткой Ташкентского государственного педагогического университета.

По её словам, «харассмент в вузах в отношении девушек — большая проблема», которую обнажил недавний случай со студенткой педуниверситета.

«Но мы все понимаем, что истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга. За них надо благодарить этих девушек, решившихся рассказать, за смелость и принципиальность. А сколько таких историй навсегда похоронены в кабинетах и головах тех, кто просто не смог сказать о беззаконии громко? Сколько историй, в которых обвинили жертву и спустили расследование на тормозах? Сколько преступников вышли сухими из воды только потому, что удалось уговорить или запугать женщину?» — задалась вопросом дочь президента.

Саида Мирзиёева считает, что в Узбекистане необходимо создать «большой проект», в котором свои усилия объединят Сенат, Генеральная прокуратура, МВД и СМИ.

По её мнению, каждый такой случай должен придаваться гласности, чтобы «виновные не уходили от ответственности».

«Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники в том, что наказание неизбежно. Тогда не только в вузах никто не посмеет шантажировать угрозой отчисления или другим способом девушек, но и в любом другом месте невозможно будет нарушать закон, прикрываясь своим вышестоящем положением», — сказала она.

Саида Мирзиёева также остановилась на проекте Nemolchi.uz, который осветил этот случай.

«На мой взгляд, деятельность таких СМИ, защищающих права женщин — большая удача и последняя надежда для тех, кто не хочет терпеть несправедливость и сексизм. Хочу заявить, что Фонд приветствует и будет поддерживать, в том числе и финансово, такие массмедиа, работающие в данном направлении», — заявила замглавы попечительского фонда поддержки масс-медиа.

Студентка третьего курса ТГПУ Муштари-бону Камилова заявила о домогательстве со стороны заместителя декана факультета «Профессиональное обучение» Богабека Юлдашева, который вытолкнул её из окна второго этажа, когда она начала кричать о помощи. В свою очередь, он заявил, что девушка сама выпрыгнула из окна. Возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «умышленное средней тяжести телесное повреждение», подозреваемый задержан.

В Минвузе заявили, что будут приняты «жёсткие организационные и дисциплинарные меры» в отношении руководства и должностных лиц педуниверситета В Минздраве рассказали о травмах девушки, её состояние — на контроле министерства.

Харассмент (harassment) переводится как домогательство. Однако на самом деле этот термин гораздо шире. Харассмент — это нарушение личных границ и субординации, приставания, унижение и нарушение неприкосновенности частной жизни.