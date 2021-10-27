Президент Шавкат Мирзиёев 27 октября подписал постановление «О дополнительных мерах по снижению нагрузки на субъекты предпринимательства, связанной с исполнением ими кредитных обязательств в иностранной валюте», сообщило УзА.

В документе отмечается, что банки для снижения валютных рисков предпринимателей переводят валютные кредиты в размере до 1 млн долларов в сумовые.

Постановлением устанавливается, что при переводе кредитов из иностранной в национальную валюту Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности предоставляет компенсацию на покрытие процентных расходов в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более 5 процентных пунктов.

Фонд также выделяет компенсацию на кредиты предпринимателей, имеющих действующие договоры о предоставлении компенсации, не превышающих эквивалента 1 млн долларов, и процентной ставки ниже 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка.

При этом фонду разрешается производить перерасчет действующих размеров компенсаций по указанным кредитам и пропорционально изменять их общий размер.

Согласно документу, с 1 ноября 2021 года кредиты (займы), привлеченные за счет средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций от имени Узбекистана в иностранной валюте для финансирования предпринимательских проектов, перекредитуются финансовым организациям, принимающим участие в проектах, на срок не менее 10 лет либо на срок их привлечения.

21 октября председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что банки направили предложения по конвертации кредитов в иностранной валюте в сумы более 15 тысячам предприятий, задолженность которых составляет до 1 млн долларов (общий долг — $2,5 млрд). Перевести валютные кредиты в сумовые пока согласилась только 561 компания, но такая практика продолжится, сказал глава регулятора.