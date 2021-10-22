Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг высказался об уровне долларизации депозитов и кредитов в банковской системе Узбекистана, который влияет на эффективность денежно-кредитной политики.

По его словам, в период пандемии эти показатели значительно выросли, а в 2021 году остаются на высоком уровне — практически без изменений. На 1 октября 41,2% депозитов и 47,5% кредитов в банковской системе сформированы в иностранной валюте.

Глава ЦБ отметил, что делаются попытки урегулировать этот вопрос с помощью традиционных монетарных и макропруденциальных мер, таких как применение высоких обязательных резервных требований для депозитов и коэффициентов риска для кредитов в иностранной валюте.

«Но в то же время мы относительно долгие годы жили в условиях высокой инфляции. Ограничения на обмен иностранной валюты и неполное доверие к банковской системе в недавнем прошлом привели к медленному изменению тенденции хранить средства в свободно конвертируемой валюте», — отметил он.

Мамаризо Нурмуратов заявил, что отсутствие в банковской системе долгосрочной ресурсной базы, «инвестиционная жажда» последних 5 лет, открытие международных финансовых рынков и их относительно низкие процентные ставки увеличивают желание предпринимателей брать кредиты за рубежом.

По его словам, в странах, которые не испытывали серьезных валютных кризисов в международной практике, в периоды относительно стабильных обменных курсов интерес клиентов к заимствованиям в иностранной валюте возрастает, а их внимание или осторожность в отношении валютного риска снижается.

«Это, конечно, бизнес-риск, но в будущем, когда такие риски возникают, они могут оказать негативное влияние не только на финансовое состояние хозяйствующих субъектов, но и на финансовое состояние коммерческих банков и, в конечном итоге, на макроэкономическую и финансовую стабильность», — подчеркнул председатель Центробанка.

По этой причине в рамках диалога с предпринимателями в августе президент Шавкат Мирзиёев дал соответствующие поручения по реализации системных мер по снижению валютных рисков в экономике, сказал он.

В частности, при Министерстве финансов планируется создать компанию по управлению валютным риском для конвертации валютных кредитов банков в национальную валюту на основе рыночных механизмов. В результате банки смогут предоставлять долгосрочные кредиты в национальной валюте за счет иностранных ресурсов, что, в свою очередь, предотвратит потенциальные валютные риски для банков и предприятий в экономике, считает Мамаризо Нурмуратов.

В сентябре-октябре банки направили предложения по конвертации кредитов в иностранной валюте в сумы более 15 тысячам предприятий, задолженность которых составляет до 1 млн долларов (общий долг — $2,5 млрд). 561 компания согласились на конвертацию и их кредиты на 123 млн долларов были переоформлены в национальной валюте. «В будущем эта практика будет продолжена и в отношении предпринимателей с кредитами большего размера», — заявил глава ЦБ.

Ещё в апреле 2020 года «Газета.uz» запрашивала у Центробанка комментарий о возможных планах по введению льготного курса конвертации для валютных заемщиков или переводу валютных кредитов заемщиков в сумовые. Тогда ЦБ не рассматривал покрытие убытков валютных заемщиков из-за девальвации сума или введение льготного курса конвертации. Риски валютных кредитов заемщики должны учитывать самостоятельно, отмечал регулятор.