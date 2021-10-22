Директором Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои назначен народный артист Узбекистана Рамиз Бекназарович Усманов, сообщила пресс-служба ГАБТа.

Рамиз Усманов (1981 г. р.) — выпускник музыкального училища имени Юнуса Раджаби по специальности «рубаб» и Государственной консерватории Узбекистана по специальности «академический вокал».

В 2000 году поступил в стажерскую группу ГАБТа, с 2005 года является солистом оперной труппы театра. В 2008 году стал обладателем первой премии на региональном конкурсе «Романсиада-2008» в Казахстане и второй премии на международном конкурсе «Романсиада-2008» в России.

В 2010 году завоевал первую премию и звание лучшего тенора на Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля в Азербайджане.

В 2010 году получил звание заслуженного артиста, в 2015 — звание народного артиста Узбекистана.

На посту директора ГАБТа он сменил Махмуда Муратова, руководившего театром с 2017 года.

«За эти годы репертуар театра пополнился новыми интересными спектаклями, были приглашены зарубежные постановщики, состоялись международные проекты, появились новые долгосрочные сотрудничества, взлёт и поддержка молодых кадров — всё то, к чему так неустанно шёл и чего добивался мудрый руководитель театра», — отметили представители театра, выразив благодарность Махмуду Муратову.