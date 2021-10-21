Кандидат в президенты от партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров на встрече с избирателями в Ташкенте в четверг оценил свои шансы на победу на президентских выборах Узбекистана, которые состоятся 24 октября.

«Я не хочу сейчас предполагать. Станет известно после объявления результатов выборов. Но я должен признать одно, не важно с точки зрения опыта или политики, по всем вопросам в Узбекистане в приближающейся конкурентной среде выделяются отчётливые идеи. И наши идеи могут не нравиться людям», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Алишер Кадиров также прокомментировал своё недавнее предложении о введении подоходного налога для трудовых мигрантов.

«Вот, на одно выдвинутое предложение столько негативных реакций. Даже когда не могу объяснить свои такие высказывания, я думаю об этой нации, Родине, но можно ли надеяться на победу, когда люди не понимают меня? С сожалением нужно сказать, если люди не понимают меня, они не будут голосовать за меня», — заявил Алишер Кадиров.

Он добавил, что несмотря на это, он продолжит продвигать свои идеи.

«Но я не хочу останавливаться на словах, я буду продолжать. Может, я не надеюсь на победу, но в результате люди обязательно изменятся. Я уверен, что общество Узбекистана всё равно изменится», — подчеркнул кандидат в президенты.

В начале августа Алишер Кадиров заявлял, что партия намерена победить на предстоящих выборах главы государства. Депутат утверждал, что принимает критику как предложения, и что мнения в социальных сетях сильно отличаются от мнений людей на улицах, рынках и в махаллях.

На прошлой неделе вице-спикер на встрече с избирателями в Навои предложил ввести подоходный налог для трудовых мигрантов. Спустя два дня об этом высказался и Шавкат Мирзиёев, по словам которого, помощь семье нельзя называть доходом и облагать налогом.