Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» и кандидат в президенты Узбекистана Алишер Кадиров на встрече с избирателями Наманганской области 14 октября предложил ввести подоходный налог для трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

«Налоги играют очень важную роль в развитии страны. Почему наши мигранты не должны платить налог с дохода, полученного за рубежом? Давайте платить налоги для развития Узбекистана», — сказал он.

«Сейчас мы считаем оборот денег только по объёму средств, отправленных мигрантами с места работы своим семьям. Это, конечно, тоже хорошо. Но это деньги, отправленные вашей семье. С них не платятся налоги, они не используются для развития страны», — сказал Алишер Кадиров.

«Поэтому я бы предложил: давайте быть более патриотичными, пусть мигранты тоже платят свой налог для развития страны», — отметил он.

По данным Центробанка Узбекистана, объем поступивших трансграничных денежных переводов в страну за 8 месяцев вырос на 35% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составив 4,9 млрд долларов (3,6 млрд долларов в 2020 году). «Это служит одной из основ поддержания потребительской активности», — отметили в ЦБ.