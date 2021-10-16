Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 16 октября на встрече с избирателями в Ташкентской области высказался о предложении по введению подоходного налога для трудовых мигрантов, сообщил Хушнудбек Худайбердиев.

«Как кандидат хочу ясно прояснить свою позицию по данному вопросу. В настоящее время более 2,5 миллионов наших граждан трудятся за рубежом. По своим доходам они полностью платят налоги за границей, остальное отправляют своим семьям. Соотечественникам, работающим вдали от Родины, кормящим и себя, и свою семью, нужно сказать только спасибо», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что заработок мигрантов — «это не тот доход, который должен облагаться налогом». «Помощь нашего гражданина, оказываемая своей семье, нельзя называть доходом и облагать налогом», — сказал глава государства.

«Мигранты — мои преданные дети. Когда-то в отношении них использовалась неправильная характеристика. Но я не был согласен с этим мнением. Подумайте сами, почему они уехали за рубеж? От безысходности! Если бы мы здесь обеспечили работой, они разве уехали бы? Нет! Вот, в 90-х годах мигрантов же не было», — продолжил он.

«Хочу заверить, если в этой стране я буду работать в качестве руководителя, они никогда не будут облагаться налогом. Наоборот, будем стараться создать для них возможности в Узбекистане», — пообещал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, ранее другой кандидат в президенты Алишер Кадиров предложил ввести подоходный налог для трудовых мигрантов. «Давайте быть более патриотичными, пусть мигранты тоже платят налог для развития страны», — заявлял он.