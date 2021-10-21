Президент Шавкат Мирзиёев 21 октября ознакомился с деятельностью завода ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак», где организована крупноузловая сборка автомобилей, сообщила пресс-служба главы государства.





Первый этап данного проекта стартовал в марте текущего года. Её стоимость составила более 12 млн долларов. Годовая производственная мощность составляет 25 тысяч единиц. На мультибрендовом заводе собираются автомобили KIA, Renault и Lada 10 моделей. На сегодня на внутренний рынок поставлено более 2000 автомобилей.





В рамках второй фазы проекта стоимостью 216 млн долларов будет освоена мелкоузловая сборка. Намечено организовать изготовление 314 видов деталей, а также выполнение сварочных, покрасочных и сборочных операций. Планируемый срок запуска — первый квартал 2023 года (изначально планировалось в конце 2022 года).





В результате, как ожидается, мощность завода достигнет 100 тысяч единиц в год. Планируется создать еще 3000 новых рабочих мест, довести локализацию до 30%, а годовой экспорт автомобилей — до 150 млн долларов.

Завод освоит производство готовых автомобилей и комплектующих частей, начнет заниматься конструкторскими изысканиями, логистикой и подготовкой кадров, говорится в сообщении.





Кроме того, в Джизаке, Пахтакорском и Шараф-Рашидовском районах сформировано 60 проектов на сумму 500 млн долларов по производству комплектующих и запчастей. В регионе намечено создать опытно-конструкторский центр совместно с ведущими инжиниринговыми компаниями Америки и Европы.





Президент дал указания по повышению уровня локализации, снижению себестоимости автомобилей, расширению потребительского выбора.

Ранее «Газета.uz» публиковала интервью с Данияром Давлетияровым — гендиректором компании Roodell, которая владеет заводом.