В Узбекистан 20 октября доставлена очерендая партия вакцины от коронавируса китайского производства Sinovac в объёме 864 тысяч доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как уточнила «Газета.uz», вакцина поставлена бесплатно в рамках глобального механизма COVAX. Минздрав на днях сообщал, что в октябре ожидается прибытие 1,7 миллиона доз препарата Sinovac. Ранее 200 тысяч доз этой вакцины Узбекистану предоставила Турция.

Общее количество доз вакцины от COVID-19, приобретённой или полученной безвозмездно Узбекистаном, превысило 31,28 миллиона. На данный момент из них применено более 24,3 миллиона доз. Полный курс иммунизации прошло около 6 миллионов человек.