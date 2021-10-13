Утром 13 октября в Ташкент из Стамбула была доставлена партия вакцины от коронавируса китайского производства Sinovac в объёме 200 тысяч доз, а также 20 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это шестой тип вакцины от коронавируса, который будет применён в Узбекистане. Препарат был предоставлен правительством Турции на безвозмездной основе.

Всего Узбекистан получил бесплатно или приобрёл свыше 28,67 миллиона доз вакцин от COVID-19. До настоящего времени применено более 22,95 миллиона доз. Полный курс вакцинации прошли более 5,32 миллиона человек.