Технические проблемы на Сергелийской ветке метро были ожидаемы. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил главный аудитор по безопасности Ташкентского метрополитена Абдутохир Абдукодиров.

В начале месяца сообщалось о повреждении кронштейна контактного рельса на Сергелийской ветке метро. Пассажирам остановившегося из-за этого поезда пришлось преодолевать путь до ближайшей станции пешком, работа линии на несколько часов была приостановлена.

Абдутохир Абдукодиров объяснил, что чрезвычайная ситуация произошла из-за удлинения рельсов под воздействием высокой температуры воздуха. Специалисты ожидали, что это может случиться через месяц, и планировали установить укороченные рельсы, но техническая неполадка произошла раньше.

Начальник Ташкентского метрополитена Ойбек Худойкулов подтвердил, что удлинение рельсов ожидалось позже.

«Мы знали, что так будет, готовились к этому. Только ожидали, что это начнётся через месяц. В этом время мы хотели начать резку, разрядку рельсов. Потому что температура воздуха была +19…+21 градусов. У нас была мысль, что если снаружи +30…+35 градусов, то на рельсах будет выше +45 градусов, и тогда мы посмотрим. Мы знали, что рельсы растянутся. В железных дорогах есть такой момент. Мы установили 800−900-метровые плети, удлинение и укорочение [рельсов] — всё это было учтено. Но из-за того, что было +20 градусов, мы хотели начать позже, и это произошло», — цитирует главу столичного метро Kun.uz.

Ойбек Худойкулов добавил, что является членом экспертной группы, которая занималась предотвращением технических неполадок в метро. По его словам, специалисты работали на всех направлениях, первыми испытали движение поездов в качестве пассажиров.

«Мы тоже здесь работаем, пользуемся, более 4000 сотрудников системы также находятся в этом метро. Даже после экспертизы сами смотрим, проверяем, исправляем при необходимости, чтобы было комфортно для пассажиров. Мы сами заинтересованы в этом. В этом вопросе для пассажиров нет никакой угрозы», — заверил Ойбек Худойкулов.

Глава Ташкентского метрополитена сообщил, что «подземка» в среднем зарабатывает 10,5 млрд сумов в месяц. В будние дни пассажиропоток составляет около 330 тысяч человек, по выходным снижается до 140−150 тысяч пассажиров. Он пояснил, что из этой суммы 8,5 млрд сумов направляется на выплату зарплат 4200 сотрудникам метро, еще более 3−3,5 млрд сумов — на оплату электроэнергии, заявил глава предприятия.

При планировании расходов на следующий год Ташкентский метрополитен из-за нехватки средства направляет расчёты Министерству финансов. В частности, в 2021 году государство выделило метро субсидии на 45 млрд сумов.

«Нужно признать, что средств, которые мы зарабатываем, не хватает на наши расходы. Для этого мы предлагали поднять плату за проезд с 1400 до 2000 сумов и другие [меры]. Но глава государства не позволил это и поручил субсидировать остальные [расходы] за счет государства», — заключил Ойбек Худойкулов.

Это не первое происшествие на новой ветке метро. В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда.