Ташкентский метрополитен будет выведен из состава железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» и передан в подчинение Министерства транспорта Узбекистана в качестве государственного унитарного предприятия. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 16 октября о повышении эффективности деятельности столичного метрополитена, сообщило Министерство юстиции.

Руководитель метрополитена будет назначаться министром транспорта по согласованию с Кабинетом министров.

Предприятие до 1 января 2024 года освобождено от таможенных пошлин (за исключением НДС и таможенных сборов) при импорте товаров, не производимых в стране, по списку, утверждаемому правительством.

Постановлением также утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности перевозки пассажиров и движения поездов метрополитена на 2021−2023 годы. В последние месяцы сообщалось о целом ряде инцидентов на метрополитене, в том числе остановках и ударении поездов.

Ташкентский метрополитен вошел в структуру «Узбекистон темир йуллари» по постановлению Кабинета министров в конце октября 2016 года. Его руководитель одновременно является заместителем председателя правления «Узбекистон темир йуллари». Ранее метрополитен входил в структуру компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей столичным пассажирским транспортом.

Нынешним начальником метрополитена и заместителем председателя «Узбекистон темир йуллари» с лета текущего года является бывший хоким Ташкента и экс-замминистра транспорта Рахманбек Усманов.