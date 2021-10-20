Министерство транспорта Узбекистана должно привлечь зарубежного специалиста на должность заместителя начальника ГУП «Тошкент метрополитени» по цифровизации. Такое поручение содержится в постановлении президента от 16 октября о повышении эффективности деятельности столичной подземки.

Кроме того, намечено привлечь консультантов, имеющих передовой зарубежный опыт, для разработки стратегии совершенствования и повышения эффективности деятельности метрополитена.

Ранее мы писали, что согласно этому же постановлению «Тошкент метрополитени» выводится из состава «Узбекистон темир йуллари» и передаётся в подчинение Минтранса.

Документом перед метрополитеном поставлены задачи внедрения современных механизмов управления на основе зарубежного опыта, модернизации инфраструктуры и поэтапного обновления подвижного состава, повышения степени безопасности перевозок, интеграции станций с направлениями надземного общественного транспорта и другие.

Постановлением утверждён план первоочередных мер по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и движения поездов в метро в 2021—2023 годах. Им предусмотрена закупка новых вагонов, запасных частей и оборудования, модернизация существующих поездов, строительство автостоянок и транспортно-пересадочных узлов около станций, сооружение эвакуационных лестниц на надземных участках, установка инфокиосков для продажи транспортных карт и разовых билетов и другие.