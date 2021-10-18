18 октября в Узбекистан прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в объёме 526,5 тысячи доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным «Газеты.uz», она была безвозмездно предоставлена Соединенными Штатами Америки в рамках глобального механизма COVAX, как и первая поставка этой вакцины в объёме свыше 1,2 миллиона доз.

Ранее Минздрав сообщил, что до конца месяца ожидается поставка ещё 273,5 тысячи доз данной вакцины, общий объём двух поставок составит, таким образом, 800 тысяч доз.

В министерстве напомнили, что препаратом Pfizer вакцинируются граждане в возрасте от 12 лет. По данным на 14 октября эту вакцину получило 151,1 тысячи детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Общий объём поставок вакцин от коронавируса в Узбекистан составил 29,2 миллиона доз. До конца года эта цифра должна превысить 47 миллионов доз. Этого объёма, как ожидается, должно хватить для полного вакцинирования 17,4 миллиона узбекистанцев.

К настоящему времени применено более 23,8 миллиона доз вакцины разных производителей. Полный курс иммунизации прошло свыше 5,6 миллиона человек.

В октябре также ожидается прибытие 1,7 миллиона доз китайской вакцины Sinovac.