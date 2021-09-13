Днём 13 сентября в Узбекистан и США прибыло свыше 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Об ожидаемой поставке препарата стало известно на прошлой неделе. Таким образом, в стране в рамках массовой вакцинации будет использовано пять видов вакцины: китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник V», AstraZeneca и американские Moderna и Pfizer/BioNTech.

К настоящему моменту Узбекистан в общей сложности получил свыше 24 миллиона доз вакцин, использовано 16,8 миллиона доз, полностью вакцинировано 3,1 миллиона человек.