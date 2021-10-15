Renault начинает производственную и коммерческую деятельность в Узбекистане совместно с компанией-партнёром Roodell. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Генеральный директор Renault Россия и СНГ Ян Птачек заявил, что присутствие на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети.

Renault представит на рынке Узбекистана модели сегмента SUV. Первые автомобили будут доступны для клиентов уже в ноябре: сначала в продажу поступят купе-кроссовер Renault Arkana и городской кроссовер Renault Kaptur, а чуть позднее — новое поколение внедорожника Renault Duster.

Развитие дилерской сети Renault на территории Узбекистана будет происходить постепенно, в соответствии с запросами рынка. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в столице страны, Ташкенте.

В России цена Arkana стартует от 1,3 млн рублей ($18,3 тысячи), Kaptur — от 1,22 млн рублей ($17,1 тысячи), Duster — от 1,01 млн рублей ($14,3 тысячи).

В конце декабря «Газета.uz» сообщала, что сборку автомобилей LADA и Renault планирует наладить завод ADM-Jizzakh в Джизаке. Согласно инвестпрограмме, проектная мощность составит 100 тысяч автомобилей в год. Проект оценивается в 60,9 млн долларов, из них 33,3 долларов намечалось освоить в 2021 году.

Renault Group вышла на рынок Узбекистана с поставок автомобилей марки Lada (является частью Renault Group). Местным партнером выступает Roodell, которые уже продают тут Lada и Kia.