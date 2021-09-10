Компания Roodell планирует начать продажу автомобилей Renault в Узбекистане «в ближайшее время». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Ожидается, что в продажу поступят три модели — кроссоверы Arkana и Kaptur и внедорожник Duster.

«Мы на финализации подписания всех документов. Как только будет [итоговая] информация от штаб-квартиры, мы объявим», — отметили в Roodell.

В конце декабря «Газета.uz» сообщала, что сборку автомобилей LADA и Renault планирует наладить завод ADM-Jizzakh в Джизаке. Согласно инвестпрограмме, проектная мощность составит 100 тысяч автомобилей в год. Проект оценивается в 60,9 млн долларов, из них 33,3 долларов намечалось освоить в 2021 году.

Как пишет Spot, Renault Group вышла на рынок Узбекистана с поставок автомобилей марки Lada (является частью Renault Group). Местным партнером выступает Roodell, которые уже продают тут Lada и Kia.

В России цена Arkana стартует от 1,28 млн рублей ($17,6 тысячи), Kaptur — от 1,2 млн рублей ($16,5 тысячи), Duster — от 1,01 млн рублей ($13,9 тысячи).