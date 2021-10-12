Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев после встречи с избирателями в Карши побеседовал с журналистами, передаёт Kun.uz.

В ходе беседы он высказался о судьбе железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» с учётом ситуации в Афганистане.

«Это очень серьёзный вопрос. На днях наш министр иностранных дел провёл переговоры в Афганистане, теперь вторая сторона прибудет в Термез, продолжим переговоры. Вне зависимости от того, какое правительство придёт в Афганистан, если оно будет думать об интересах народа, экономике, то убедится в острой необходимости этого проекта», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, руководство «Талибана» также выражает своё согласие к реализации данного проекта, но сталкивается с одной проблемой — большинство стран не признает его, а такие большие работы невозможно выполнить без их финансирования. Президент добавил, что «было бы хорошо вернуть замороженные резервные средства Афганистана и направить их на нужды населения».

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в настоящее время Афганистан «страдает от повседневных проблем, населению угрожает голод, а для сохранения стабильности страна должна пережить ближайшую зиму без потерь». «Взрыв в мечети тоже не хороший сигнал, это усилит вражду», — добавил он.

«Что касается судьбы проекта, мы стараемся обязательно его реализовать. Потому что эта железная дорога очень важна для многих стран. Многие государства неспроста снизили для нас транзитные тарифы, когда мы только взялись за проект», — сказал действующий президент.

В июне этого года в ходе поездки в Сурхандарью Шавкат Мирзиёев заявил, что железная дорога «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» станет одним из крупнейших проектов в истории Узбекистана. «Я называю это проектом века», — говорил тогда президент и анонсировал присоединение России к его реализации.

Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС 17 сентября предложил разморозить афганские госактивы в зарубежных банках, учитывая гуманитарную обстановку в Афганистане. Речь может идти о резервах ЦБ Афганистана на миллиарды долларов, которые были заморожены США в середине августа, чтобы средства не достались «Талибану».