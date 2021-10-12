Компания UzAuto Motors сообщила, что начало продаж автомобиля Сhevrolet Onix отечественной сборки планируется на конец 2022 — начало 2023 года.

В августе на автозаводе в Асаке (Андижанская область) были проведены необходимые работы для начала производства Onix и нового Tracker.

После выпуска первой партии Onix эти автомобили должны пройти полугодовые испытания. «Машины будут тестироваться в разных климатических условиях и на дорогах с различным покрытием. Серийное производство Onix начнётся только после полного прохождения тестирования», — говорится в сообщении.

В конце сентября «Газета.uz» писала, что компания «Узавтосаноат» планирует направить для организации производства Onix и Tracker 427,7 млн долларов. Проект намечено запустить в сентябре 2022 года, а мощность составит 190 тысяч автомобилей в год.

В декабре 2019 года UzAuto Motors сообщала, что в 2020 году начнёт подготовку к запуску производства Onix и других новых моделей на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM).

Тестовые образцы автомобиля Onix были доставлены из Бразилии в Узбекистан в феврале этого года.