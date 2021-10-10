Совет ООН по правам человека (СПЧ) в ходе 48-й сессии в Женеве принял резолюцию, инициированную Узбекистаном, о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодёжи. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов Совета ООН по правам человека, отметили в министерстве. По итогам разработки резолюции её поддержали и присоединились в качестве соавторов 37 государств, представляющих все существующие в системе ООН региональные группы.

«Документ призывает государства создавать для молодёжи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19. Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодёжи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек», — пояснили в МИДе.

Документ (pdf) размещён в системе документооборота ООН на всех шести официальных языках.

Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.

С идеей разработки и принятия резолюции СПЧ ООН о правах молодёжи в период пандемии выступил президент Шавкат Мирзиёев на 46-й сессии СПЧ в феврале этого года.

В прошлом году Узбекистан был впервые избран в Совет ООН по правам человека на трёхлетний срок (2021−2023).