Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник выступил на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций. Узбекистан впервые участвует в этой встрече в качестве члена Совета по правам человека.

Текст выступления, которое транслировалось на телевидении и в социальных сетях, распространила пресс-служба президента.

Глава государства обозначил приоритеты демократических преобразований в Узбекистане и работы страны в рамках СПЧ ООН.

Первое. Центральное место в реформировании Узбекистана и впредь будет занимать обеспечение основных прав и свобод человека.

«Достижение целей устойчивого развития до 2030 года в нашей стране будет осуществляться в соответствии с принципом „Никого не оставлять позади“ для обеспечения прав и законных интересов каждого человека», — сказал Шавкат Мирзиёев, пояснив, что речь идёт о реализации Национальной стратегии по правам человека, в разработке которой активно участвовали эксперты Управления Верховного комиссара по правам человека.

Второе. «В вопросах гендерной политики мы намерены кардинально повысить роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны», — заявил президент.

По его словам, в этом году Узбекистан планирует провести Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии и региональный женский бизнес-форум.

Третье. «Особое внимание будет уделено обеспечению прав лиц с особыми потребностями», — сказал глава государства, отметив, что недавно в стране вступил в силу новый закон о правах лиц с инвалидностью.

«В ближайшее время парламент Узбекистана ратифицирует Конвенцию ООН о правах инвалидов», — заявил Шавкат Мирзиёев. Он также озвучил предложение создать Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.

Четвёртое. Защита прав молодёжи, составляющей более половины населения Узбекистана, постоянно находится в фокусе внимания, отметил глава государства, напомнив, что нынешний год в стране объявлен Годом поддержки молодёжи и здоровья населения.

Узбекистан готовится в этом году провести под эгидой ООН Всемирную конференцию по правам молодёжи, представить проект Конвенции о правах молодёжи на X форуме Экономического и социального совета ООН, а также внести на рассмотрение вопрос об учреждении института Специального докладчика по правам молодёжи.

Пятое. «Совместно с Международной организацией труда и Всемирным банком мы провели большую работу по искоренению принудительного и детского труда. Это одно из главных достижений наших реформ», — подчеркнул президент Узбекистана.

«В нынешний Международный год ликвидации детского труда примем закон о детском омбудсмане», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Шестое. Президент предложил совместно с Управлением Верховного комиссара провести Глобальный форум, посвящённый 10-летию Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека, а также заявил о намерении страны в целях развития системы обучения внести свой вклад в Фонд добровольных взносов ООН в области прав человека.

Седьмое. «Поддерживаем предложение Генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша о принятии решительных мер по сокращению числа лиц без гражданства», — подчеркнул президент и напомнил, что только в прошлом году 50 тысяч наших соотечественников обрели гражданство Узбекистана.

«В этом году гражданство получат ещё более 20 тысяч человек», — анонсировал Шавкат Мирзиёев.

«Мы намерены и далее развивать институты гражданского общества, не останавливаться на достигнутом прогрессе и всемерно поддерживать свободу слова в Узбекистане», — заявил президент. Он сообщил, что продолжится подготовка кодексов о негосударственных некоммерческих организациях и средствах массовой информации.

Узбекистан также учитывает рекомендации Специальных докладчиков ООН по вопросам о свободе религии или убеждений, а также о независимости судей и адвокатов. Шавкат Мирзиёев предложил совету рассмотреть вопрос о разработке универсальных принципов деятельности судейских советов.

«В рамках внедрения национального превентивного механизма по предупреждению пыток мы и впредь будем жёстко пресекать все их проявления, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения. Такие преступления не будут иметь срока давности», — заявил президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также сообщил, что страна намерена ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток. Для совместной работы по этим вопросам планируется пригласить в Узбекистан Специального докладчика по пыткам.

«Узбекистан твёрдо привержен своим международным обязательствам в области прав человека. Вместе с тем мы понимаем, что находимся лишь в начале пути, и рассчитываем на поддержку наших международных партнёров. В этой связи мы ждём приезда в нашу страну Верховного комиссара по правам человека госпожи Мишель Бачелет, намерены принять решение о направлении постоянного приглашения всем мандатариям посетить Узбекистан», — сказал глава государства.

Президент также заявил о планах содействовать созданию механизма по обеспечению прав человека в Азиатском регионе на основе постоянно действующей площадки — Самаркандского форума по правам человека.