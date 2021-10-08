Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в интервью газете «Правда Востока» высказался о конкуренции глобальных «игроков» в Центральной Азии.

По его словам, соперничество ведущих держав продолжается в глобальном масштабе, и их геополитическая конкуренция принимает «отчетливые и порой довольно жесткие формы».

«Безусловно, последствия скрытого и иногда бескомпромиссного противостояния между отдельными глобальными „игроками“ дают о себе знать в разных регионах мира, в том числе и в Центральной Азии», — сказал он.

Кроме того, как отметил глава МИДа, «регион исторически являлся и в силу ряда известных обстоятельств остается местом притяжения геополитических интересов и неафишируемых притязаний крупных государств».

«И это теоретически может послужить причиной роста напряженности в регионе, если страны Центральной Азии не будут предпринимать необходимые шаги по дальнейшему укреплению своего суверенитета и государственной независимости, обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также созданию позитивной политической атмосферы в регионе и вокруг него», — считает министр.

Абдулазиз Камилов отметил, что крупные государства, вовлеченные в процессы в Центральной Азии, имеют как общие, так и несовпадающие интересы.

«Однако, какими бы различными эти интересы ни были, они диктуются историей, географией и глобальными тенденциями. Очевидно, что конфликтное столкновение устремлений таких государств не отвечает интересам стран региона, поскольку ставит их перед так называемым геополитическим выбором. А выбор какой-либо одной стороны может стать причиной напряженности в отношениях с другой», — заявил он.

Глава МИДа подчеркнул, что любое суверенное государство желает проводить свою линию на международной арене «без оглядки на внешние силы», осуществлять международное сотрудничество, «не подчиняя собственную волю давлению третьих сторон».

«Но в современной системе международных отношений не исключаются ситуации, связанные с асимметричными интересами. Наша внешняя политика нацелена на недопущение подобных ситуаций, предупреждение ущемления национальных интересов, обеспечение равноправных, взаимовыгодных отношений со всеми, кто заинтересован в партнерстве», — сказал министр.

Абдулазиз Камилов отметил, что «мы не хотим, чтобы конкуренция крупных государств мира приводила к нежелательным для региона последствиям».

«Ведь если ретроспективно взглянуть на истоки афганского конфликта, то изначально его причиной послужило именно глобальное противостояние двух мировых политических систем в эпоху холодной войны», — напомнил он.

Глава МИДа также отметил, что Узбекистан «не должен оказаться перед вынужденным выбором той или иной позиции только лишь в пользу тех или иных внешних сил». По его словам, политика и выбор позиций страны по конкретным международным вопросам определяются прежде всего исходя из национальных интересов, а также необходимости обеспечения безопасности и развития региона.

«Узбекистан заинтересован в том, чтобы Центральная Азия была не регионом соперничества глобальных и региональных держав или ареной игры с нулевой суммой — zero sum game, а пространством их конструктивного и созидательного взаимодействия. Мы продолжим выступать за равноправный, взаимовыгодный диалог, который даст реальные перспективы для всех участников, где каждая сторона должна быть в выигрыше», — заявил он.

Zero sum game — в мировой политике означает стратегию поведения актора, ориентированная на то, что выигрыш одного участника (или группы) означает гарантированный проигрыш другого/других участников (более известна как «победитель получает все»).

Министр считает, что разумной альтернативой антагонистическому соперничеству является честная и открытая конкуренция.

В феврале 2020 года бывший госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в Ташкенте заявил, что намерен обсудить с главами МИД стран Центральной Азии вопрос репрессий в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзяне. Тогда посольство КНР в столице назвало его «зачинщиком проблем в мире» и обвинило в попытке оклеветать. Абдулазиз Камилов, отвечая на вопрос о потенциальной угрозе со стороны китайских инвестиций и влияния, заявил, что региональная политика Узбекистана и отношения с ближайшими и другими соседями, а также в целом международная политика опираются на выстраивание отношений добрососедства и сотрудничества в регионе.

«И мы бы не очень хотели ощущать на себе нежелательные политические последствия в связи с каким-то соперничеством в нашем регионе между крупными, великими, другими державами», — отметило н.