Хоким Ташкента Джахонгир Артыколжаев дал старт отопительному сезону в столице в 2021—2022 годах, сообщила пресс-служба городского хокимията.

По решению градоначальника, с 12 октября начнется сезон отопления в объектах социального назначения, а с 14 октября — в многоэтажных жилых домах.

Предыдущий отопительный сезон длился с 15 октября до начала апреля (в 2019 году — с 25 октября по 20 апреля).

Узгидромет сообщил, что с 9 октября на территорию Узбекистана придёт холодная и влажная воздушная масса, сформировавшейся над Европейской частью России. Ожидается понижение температуры на 10−12 градусов. На севере ночью возможны заморозки.

Напомним, с отопительного сезона 2020−2021 годов начал действовать новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения — в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода. В Ташкенте тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума.