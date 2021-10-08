В пятницу днём по Узбекистану ожидается вынос влажных воздушных масс с Кавказа, сообщил Узгидромет. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям возможен небольшой дождь. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Температура воздуха составит +13…+18 градусов Цельсия, по северу — до +9…+14.

В Ташкенте ожидается небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с. Температура +15…+17 градусов. По предгорным и горным районам страны временами дождь, в высокогорных районах осадки (дождь, снег). Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура воздуха в пределах +7…+12.

9−11 октября на территорию страны через Каспийское море осуществится очередное вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской частью России (Московская область). Ожидается понижение температуры воздуха на 10−12 градусов.

Днем 9−10 октября температура составит +10…+13 градусов, ночью 10−11 октября — +2…+5. По северу ночью 9−10 октября местами будут заморозки до 0…-3 градуса.

9−10 октября по Узбекистану местами пройдут дожди. В горах осадки (дождь, снег), местами сильные, с ухудшением видимости. Местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

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