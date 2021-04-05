В Ташкенте 7 апреля завершится отопительный сезон, сообщила пресс-служба хокимията столицы. Соответствующее решение хокима Ташкента принято 5 апреля.

После отключения отопления в столице начнутся работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021−2022 годов.

По данным Узгидромета, в течение ближайшей недели по Узбекистану ожидается тёплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до +26 градусов.

Отопительный сезон в прошлом году начался с 13 октября. Предыдущий отопительный сезон стартовал с 25 октября, а завершение его началось поэтапно с 20 апреля. В связи с карантином весеннее недельное отключение горячей воды в 2020 году не производили.

Напомним, с отопительного сезона 2020−2021 годов начал действовать новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения — в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода. В Ташкенте тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума.