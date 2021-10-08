Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) начал исследование «Картирование и сбор данных о детях, проживающих в интернатных учреждениях» в Ташкентской области. Изучение проводится в сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка и Республиканским центром социальной адаптации детей при поддержке Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Сената. Оно направлено на получение фактических данных для реформирования системы ухода за детьми в Узбекистане, говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Крупные интернатные учреждения с сотнями детей по-прежнему являются доминирующим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой, несмотря на недавно принятую политику деинституционализации, отмечают в фонде. В исследовании ЮНИСЕФ по защите детей в качестве основных причин помещения детей в интернатные учреждения перечислены бедность, семейные проблемы, миграция и развод. По официальным данным в 2018 году в различных типах интернатных учреждений проживало 26,5 тысячи ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью.

«Детей часто помещают в интернатные учреждения в случае инвалидности или когда их семьи испытывают материальные трудности. В таких случаях дети лишаются права расти в семейном окружении, — отметила детский омбудсман Алия Юнусова. — Лучше оказывать поддержку нуждающимся семьям и помогать им с детьми, а не разлучать детей с семьей».

В Узбекистане доля детей, проживающих в интернатных учреждениях, составляет 255 на 100 тысяч детского населения, что вдвое превышает средний мировой показатель. Наибольшая доля детей, оставшихся без попечения родителей, приходится на возраст от 7 до 17 лет, но всё больше таких детей составляют дети моложе 2 лет.

Чтобы уменьшить зависимость от ухода за детьми в интернатных учреждениях и обеспечить рост каждого ребёнка в семейной среде, необходим следующий подход, отмечают в ЮНИСЕФ:

приоритет должны иметь превентивные меры, направленные на сохранение семьи;

необходимо также разработать варианты альтернативного ухода на основе семьи, предпочтительно в месте проживания ребенка, чтобы предотвратить ненужное помещение и пребывание в интернатных учреждениях.

«Существует достаточно данных, полученных в результате многолетних исследований, которые доказывают, что институциональный уход пагубно сказывается на развитии и благополучии детей. Дети, особенно маленькие дети, могут испытывать значительные задержки в своем эмоциональном и физическом развитии», — подчеркнул специалист по защите детей представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Антониа Людеке.

Летом сообщалось, что в Узбекистане существует 16 домов «Мехрибонлик» и 4 детских городка. В них воспитываются 1823 мальчика и девочки. В 86 специальных школах-интернатах обучаются 21,3 тысячи детей, на основе попечительства, опекунства и семейного патроната — 79 тысяч детей. По предложению президента дома «Мехрибонлик» и детские городки были переведены из системы Министерства народного образования в систему Национальной гвардии.

В конце июня на первой международной конференции по ускорению деинституционализации в Ташкенте было предложено заморозить открытие новых детских домов и преобразовать действующие в центры социальных услуг.

Детский омбудсман Алия Юнусова в статье на «Газете.uz» рассказывала о задачах деинституционализации детей, находящихся в специализированных учреждениях, и отмечала, что детский дом — не место для ребёнка. Колумнист Дильмурад Юсупов пояснял, чем вредны детские дома, и развенчивал мифы об их необходимости.