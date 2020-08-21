Алия Юнусова с марта приступила к работе в качестве Уполномоченного по правам ребёнка. За прошедшие месяцы она посетила детские специализированные учреждения, а также места содержания под стражей и учреждения по исполнению наказаний в Ташкенте, Кашкадарьинской, Андижанской, Ферганской, Наманганской и Ташкентской областях. Детский омбудсман провела встречи и персональные беседы с детьми, руководителями и сотрудниками этих учреждений. К сожалению, имели место факты, когда воспитатели применяли насилие в отношении несовершеннолетних. В настоящее время омбудсманом совместно с ЮНИСЕФ создаётся «телефон доверия» для обращений и жалоб подростков в детских специализированных учреждениях. Алия Юнусова поделилась своими мыслями в беседе с Нелли Каримовой.

Впечатления от посещений

Каждый раз, приезжая в институциональное учреждение, я вижу глаза детей, в которых крик души, боли и отчаяния. Да, государство создаёт все условия для их благополучного проживания в детских домах. Но никакие воспитатели никогда не заменят любовь и ласку любящих родителей.

У детей нет личного пространства, личного общения. Иногда они нуждаются в поддержке, сопереживании. Возможно, им хочется с кем-то просто поговорить или получить совет. Это угнетает и не даёт возможности раскрыться их личностным качествам. На таких детей, как правило, накладывается определённая стигма.

Фото из личного архива Алии Юнусовой.

Ребёнок должен жить в семье, в окружении любящих людей и получать индивидуальный уход. Только так он сможет вырасти счастливой и гармоничной личностью.

Поэтому так важно, чтобы граждане, СМИ и неправительственные организации не оставались равнодушными и участвовали в процессе деинституционализации, профилактики сиротства, помогали государственным органам выявлять семьи с тяжелой или неблагополучной ситуацией, если есть вероятность попадания ребёнка в детский дом. Причин может быть множество, и тут специалисты должны понять, насколько это отвечает интересам ребёнка, возможно ли помочь семье — провести с ней необходимую работу. Может, ситуацию можно улучшить помощью в трудоустройстве родителей.

Фото из личного архива Алии Юнусовой.

Как предотвратить разделение детей от их семей

План действий по деинституционализации, принятый в Узбекистане (постановление президента №ПП-4185 и постановление Кабинета Министров №824 от 2019 года), является основой для создания служб поддержки семьи и предотвращения разделения детей и семей.

Согласно рекомендациям Комитета ООН по правам ребёнка, сегодня необходимо вести работу по предупреждению и прекращению помещения детей в детские институциональные учреждения по социально-экономическим показателям. Более того, надо вести работу по разъяснению обществу нежелательности помещения ребёнка в детский дом, негативном влиянии на психологическое развитие ребёнка его пребывания в детском доме.

В настоящее время в домах «Мурувват» находится около 1900 детей с ограниченными возможностями. Многие из детей могли бы быть со своими семьями, если бы их семьям была предоставлена поддержка и инклюзивные образовательные услуги.

Фото из личного архива Алии Юнусовой.

К сожалению, имеются дети с ограниченными возможностями, которые проживают дома, с родителями или другими близкими родственниками и при этом не получают образования в каком-либо формате. Но они находятся в семейном окружении, что немаловажно для ребёнка. Возможно, именно такая ситуация должна быть точкой опоры для решения вопроса деинституционализации.

Конвенция ООН о правах ребёнка говорит о том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех её членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества.

Многие родители оставили своих детей на попечении родственников, знакомых, уехали за пределы страны. Дети, помещённые в детские дома, живут в ожидании, когда приедут их родители и заберут их. Кроме того, помещая в детские учреждения детей с инвалидностью, родители не всегда часто посещают их. Фактически это равносильно отказу от ребёнка. Я думаю, что должна быть создана современная система защиты детства и семьи. И главным принципом должно быть не разделение ребёнка и семьи, а их единство.

Основная цель в области поддержки семьи, которая должна рассматриваться как естественная среда для развития ребёнка, — это обеспечить экономическими, социальными, правовыми и административными мерами право ребёнка на семейное окружение, жить и воспитываться в семье. Необходимо поддерживать семьи с детьми.

Принцип 6 Декларации прав ребёнка гласит: ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности. Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.

Фото из личного архива Алии Юнусовой.

О причинах существования детей вне семьи

Почему наше общество, которое приняло сотни чужих детей в военное время, вдруг стало отказываться от собственных детей? Статистика показывает, что большое количество детей, проживающих в детских домах, имеет родителей, дедушек и бабушек, других родственников.

Возможно, это позиция иждивенчества, проявленная взрослыми. Вторая причина — это правовая неграмотность. В обществе бытует мнение, что родители вправе отказываться от своего ребёнка и передавать его на содержание государства, и что государство обязано нести ответственность за этого ребёнка.

Да, государство позаботится о ребёнке, обеспечит его необходимым, но оно не может окружить его материнской заботой и лаской, в которых он нуждается с первого дня своей жизни. Помещение ребёнка в институциональное учреждение должно быть на максимально короткий срок — и применяться как крайняя мера. С последующим применением других мер: усыновление (удочерение), опека, попечительства, передача на воспитание в семью (патронат).

Как переломить ситуацию?

Нужно пересмотреть позицию на уровне государства. Пересмотреть вопросы государственного бюджетирования детских учреждений.

Как показывает мировая практика, государству намного выгоднее не содержать ребёнка в учреждении, а помогать семье, в которой растёт ребёнок. Это должны быть службы поддержки семьи и расширение спектра оказания услуг семье с детьми.

Также необходимо повышение правовой грамотности населения. Согласно рекомендациям Комитета ООН, необходимо рассмотреть вопрос о включении обязательных учебных модулей по правам человека и Конвенции о правах ребёнка в школьные программы и программы подготовки учителей. Активно привлекать СМИ и участвовать в информационной работе с населением. Укрепить взаимодействие и сотрудничество с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества на основе социального партнёрства, доверия и конструктивного диалога.

Республика Узбекистан представила в Комитет ООН по правам ребёнка пятый Национальный доклад о выполнении Конвенции о правах ребёнка. Комитет даёт заключительные рекомендации по итогам рассмотрения национальных докладов по выполнению Конвенции, и государство отчитывается по выполнению заключительных рекомендаций в Комитете ООН.

Узбекистан, выполняя принятые на себя обязательства в рамках международного договора, продолжает работу по совершенствованию национального законодательства в сфере обеспечения прав, свобод и наилучших интересов ребёнка.