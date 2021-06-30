ЮНИСЕФ и партнеры 29 июня провели в Ташкенте первую международную конференцию по ускорению деинституционализации на национальном уровне в целях реформы системы ухода за детьми в Узбекистане в соответствии с передовой международной практикой. Об этом «Газете.uz» сообщили в офисе ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Цель конференции, прошедшей под названием «Актуальные вопросы разработки Национальной стратегии деинституционализации в целях обеспечения воспитания каждого ребенка в семейном окружении», — наметить путь от институционального ухода за детьми в Узбекистане к их воспитанию в обстановке семьи и сообщества.

Мероприятие было организовано Комитетом по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Комиссией Узбекистана по гендерному равенству.

Согласно последним официальным данным, доля детей, проживающих в интернатных учреждениях в Узбекистане, составляет 255 на 100 тысяч человек детского населения, что более чем вдвое превышает средний показатель по всему миру (120 детей на 100 тысяч человек).

Узбекистан сформулировал политику деинституционализации и принял соответствующий план действий, говорится в сообщении. «Однако крупные детские учреждения интернатного типа по-прежнему являются преобладающим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой. Уровень институционализации остается высоким», — отметили в Детском фонде ООН.

В ходе мероприятия ключевые национальные организации, а также международные эксперты, обсудили ситуацию в сфере реформы системы ухода за детьми в Узбекистане. Участники мероприятия поделились международным и национальным опытом, а также извлеченными уроками по разработке современной системы ухода за детьми.

На международном уровне уход за детьми отходит от системы ухода за детьми, основанной на крупных учреждениях, в пользу ряда интегрированных услуг на уровне

семьи и сообщества, говорится в сообщении.

Участники мероприятия сделали рекомендации по основным мерам для ускорения деинституционализации в Узбекистане, начиная с таких предложений, как замораживание открытия новых учреждений, усиление услуг по поддержке семьи и реинтеграции, а также альтернативного ухода в семье и сообществе, преобразование существующих интернатных учреждений в центры социальных услуг, предоставляемых детям и семьям, нуждающимся в поддержке.

«У ЮНИСЕФ есть достоверные данные о том, что дети процветают, когда о них заботятся их семьи и родственники, и насколько вредна институционализация. Мы знаем, что все результаты развития детей намного лучше, когда они растут в сообществах», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Фото: ЮНИСЕФ

«Мы готовы поддерживать правительство в создании современной системы ухода за детьми, что предполагает использование институционального ухода в качестве крайней меры и создание широкого спектра социальных услуг, ориентированных на наиболее нуждающихся, включая семьи, в которых есть дети младше трех лет и дети с инвалидностью», — заявил Мунир Мамедзаде.

«Каждый ребенок имеет полное право воспитываться в семейной среде, чувствовать любовь родителей, внимание и заботу родных», — сказала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Она также отметила, что в соответствующем постановлении Сената подчеркивается, что помещение детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, в детские дома является крайней мерой, а первоочередной задачей является воспитание таких детей в семьях.

Фото: пресс-служба Сената

По словам Танзилы Нарбаевой, которые приводит пресс-служба Сената, на 1 января 2021 года, в стране 71,6 тысячи детей находятся под контролем органов опеки и попечительства. С 1 марта 2019 года размер пособия, выплачиваемого каждому воспитывающемуся в семье ребенку (патронат), увеличился в 1,3 раза. В 2011—2020 годах из 1188 выпускников домов милосердия, нуждающихся в жилье, 610 были обеспечены жильем. По инициативе Сената в нынешнем году из государственного бюджета выделено 50 млрд сумов на обеспечение жильем 900 выпускников детских домов.

«Газета.uz» неоднократно поднимала тему деинституционализации детских домов в своих материалах. Детский омбудсман Алия Юнусова в своей статье для нашего издания рассказывала о задачах деинституционализации детей, находящихся в детских специализированных учреждениях, и отмечала, что детский дом — не место для ребенка. Колумнист Дильмурад Юсупов пояснял, чем вредны детские дома, и развенчивал мифы об их необходимости.