Наверняка вы помните произошедшее в Доме милосердия №1 в Маргилане два года тому назад. Тогда многие из нас остались крайне недовольны «беспрецедентно мягким приговором» сотрудникам детдома, обвинённым в сексуальном и физическом насилии над детьми и хищениях денег учреждения.

В итоге замдиректора и другие фигуранты ужасных преступлений против детей получили длительные сроки тюремного заключения. Однако тогда всего лишь получили наказание виновные. Теперь пришло время зрить в корень проблемы, которая заключается в самом существовании детских домов.

Опрос по теме детских домов, в котором приняли 2168 читателей «Газеты.uz», нельзя считать репрезентативным. Но его результаты заслуживают внимания, так как стало очевидно, что вопросы опеки волнуют общественность. Несмотря на недостаток доверия к детдомам, половина респондентов всё-таки убеждена в их необходимости. При этом треть опрошенных относится к ним положительно.









Лишь 5,7% опрошенных ассоциируют деинституционализацию с закрытием детских домов и других специальных учреждений, а 22% читателей вовсе не знают, что это такое. Больше всего под деинституционализацией понимают развитие семейных форм опеки и перевод детей в семьи, а также развитие детских городков семейного типа.

Конечно, все мы движимы благими побуждениями и, может быть, не видим альтернативы устоявшейся системе институционализированной опеки над сиротами и детьми, оставшимися без родительской опеки. Но благими намерениями вымощена дорога в ад.

Дети принадлежат семьям, а не детдомам

В то время, когда вопиющий случай в маргиланском детдоме №1 вызывал широкий общественный резонанс в Узбекистане, я проходил краткий курс «Введение в трансформацию опеки» благотворительной организации «Люмос». Основанная Джоан Роулинг — британским автором известных книг о Гарри Поттере, — миссия «Люмос» заключается в том, чтобы «к 2050 году все дети росли в любящих, заботящихся и защищающих семьях». Организация с опытом работы в более чем 12 странах мира, включая Молдову, Украину и Болгарию, твёрдо верит в то, что институциональные учреждения вредны для детей при любых обстоятельствах.

Многочисленные научные исследования за последние 80 лет показывают, что институционализация негативно сказывается на здоровье и развитии детей и повышает риск насилия над ними в детдомах. Вред может наноситься даже тогда, когда детские учреждения укомплектованы согласно всем требованиям и хорошо финансируются.

Давайте разберём основные причины, из-за которых нужно постепенно отказываться от детдомов и развивать альтернативные, семейные формы опеки.

Причина №1: отсутствие привязанности

Чтобы понять, почему детдома вредны для детей, нужно сперва понять, что такое привязанность. Американский психолог Вера Фальберг хорошо объяснила это в своей теории привязанности. Когда ребёнок рождается на свет, единственным средством его общения с внешним миром является плач. Каждый раз, когда малыш голоден, мокр, устал, когда ему холодно, у него что-то болит или он просто чувствует себя одиноко — он плачет. Цикл «возбуждение — релаксация» (потребность — выражение протеста — удовлетворение потребности — успокоение — новая потребность) повторяется тысячу раз в первые недели и месяцы жизни ребёнка.





Ощущая постоянную заботу родителя, дети понимают, что находятся под надёжной защитой и заботой. Цикл привязанности повторяется во всех семьях, но мы редко понимаем важность этого процесса для развития детей. В полноценном цикле существует сильная взаимосвязь между самооценкой, когнитивным развитием и способностью ребёнка учиться. Только тогда, когда прерывается этот цикл, мы видим жизненную важность чувства привязанности к взрослому.

Теперь представим себе Дом малютки, где зачастую на 5−20 детей приходится один воспитатель, который сменяется каждые 8 часов. В таких условиях невозможно регулярно удовлетворять индивидуальные потребности каждого ребёнка в уходе и внимании. В результате в учреждении детей кормят, меняют подгузники, купают согласно утверждённому расписанию. Это означает, что дети могут лежать в мокрой постели, чувствовать голод или боль в течение нескольких часов. Новорождённые дети перестают использовать плач как средство общения со взрослыми, потому что никто не откликается на него. Пребывая долгое время в некомфортном состоянии, дети не могут сфокусироваться на изучении внешнего мира.

Даже если руководители детдома и воспитатели будут питать тёплые чувства и профессионально относится к детям, цикл привязанности может прерваться. Конечно, нельзя отрицать непосильную работу многих воспитателей детдомов, у которых нередко может наблюдаться профессиональное выгорание. Но ничто не может заменить долгосрочную привязанность в семье.

Причина №2: отставание в физическом и психическом развитии

В 1950-х годах австро-американский психоаналитик Рене Шпиц зафиксировал, что дети, лишённые типичной семейной жизни, физически недоразвиты и демонстрируют необычное самостимулирующее поведение, такое как раскачивание тела, взмахивание руками и другие бессмысленные движения навязчивого характера. В 1952 году Шпиц снял фильм «Психогенные нарушения у младенцев» на основе своих исследований в приютах для сирот Второй мировой войны. Результаты показали, что отделение младенца от матери и его ранняя институционализация вызывают физическую и психическую отсталость из-за недостатка сенсорной и эмоциональной стимуляции детей — патологии, которую он назвал детским госпитализмом.

Другим научным подтверждением серьёзного вреда нахождения в детдомах умственному развитию детей являются результаты исследований в рамках Бухарестского проекта раннего вмешательства в Румынии в 2000-х годах. Тогда впервые был использован метод произвольной выборки из 136 детей-сирот в возрасте 6−31 месяца — из них половину оставили в группе в детдоме, а остальных поместили на воспитание в приёмные семьи. В ходе исследования периодически сравнивались различные аспекты развития детей в детдомах и контрольной группой детей, которые никогда не были в детдоме. Были сняты энцефалограммы (ЭЭГ) для измерения электрической активности головного мозга детей.

Источник: курс «Краткое введение в трансформацию опеки» организации «Люмос».

Два изображения выше взяты из исследования в Бухаресте и показывают сканирование мозга двух детей. На изображении справа снимок ЭЭГ мозга ребёнка, воспитанного в семье. Там много неврологической активности, особенно в направлении передней части мозга: области красного и оранжевого цветов представляют собой очень активные области мозга ребёнка. Изображение слева — мозг ребенка, воспитанного в учреждении. Синие и зелёные цвета показывают области более низкой активности. Исследования показали, что ребёнок отстаёт в развитии на 1 месяц за каждые 3 месяца, проведённые в учреждении, и чем дольше дети остаются в нём, тем больше ущерб и тем ниже шансы на сокращение отставания в развитии.

Причина №3: высокий риск насилия

Многие исследования показали, что дети всех возрастов в институциональных учреждениях подвергаются большему риску всех форм насилия включая физическое и сексуальное, пренебрежения, отсутствия заботы, а также торговли людьми или других форм эксплуатации.

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что дети с инвалидностью в 3,7 раза чаще страдают от насилия, чем дети без инвалидности. В связи с этим помещение детей с инвалидностью в детские учреждения также повышает их уязвимость к насилию. В интернатных учреждениях дети со сложностями в коммуникации (с нарушениями слуха и речи и с особенностями развития) могут испытывать трудности в разоблачении фактов насилия над ними.

История разоблачения насилия над детьми в детдоме №1 в Маргилане до сих пор остаётся неясной — несмотря на то, что слухи о насилии распространились ещё в декабре 2017 года, общественную огласку это получило в мае 2018 года. Вести постоянный контроль и надзор над тем, что происходит в закрытых для глаз общественности детских учреждениях, практически невозможно. Оснащение территории и помещения домов «Мехрибонлик», детских городков и Домов малютки камерами видеонаблюдения является поверхностной мерой. Проблему можно решить лишь развитием семейных форм опеки и служб сопровождения приёмных родителей.

Причина №4: проблемы взрослой жизни

Кроме ущерба в детдомах, институционализация часто приводит к проблемам выпускников во взрослой жизни. Исследование, проведённое в России, показало, что для большинства выпускников детдомов внезапный переход во взрослую жизнь может подвергнуть их риску социальной изоляции, стать бездомными и безработными, стать преступниками, иметь проблемы с психическим здоровьем, которые впоследствии могут даже привести к самоубийству.

В рамках исследования в России были изучены судьбы около 15 тысяч молодых людей после того, как они покинули учреждения. Было обнаружено, что каждый пятый совершил преступление; каждый седьмой стал заниматься проституцией; один из 10 покончил с собой. Всё это происходит из-за нехватки навыков социализации и последующей адаптации в обществе.

У детей формируется иждивенческое поведение потому, что многое из того, что дети выполняют и решают самостоятельно или вместе со взрослыми в семьях, например, готовка, стирка, покупка продуктов и одежды и т. д. , в детдомах выполняется за них. В результате без отсутствия навыков независимой жизни они выпускаются неподготовленными к самостоятельной жизни в социуме.

Причина №5: детдома слишком дорого обходятся

Сколько тратит наше государство на содержание одного ребёнка в детдоме? Например, по официальным данным Министерства просвещения России, на каждого ребёнка в детдоме тратится от 1 млн до 1,328 млн рублей в год (143−190 млн сумов).

По неподтверждённым данным, в Узбекистане на содержание одного ребёнка в институциональном учреждении, включая фонд оплаты труда, без расходов на коммунальные услуги и содержание здания детдома, государство тратит около 10 млн сумов в месяц. Однако сравнивать финансовый и моральный ущерб вряд ли уместно.

Детдома слишком дорого обходятся обществу, поскольку мы ломаем судьбы воспитанников детдомов, нарушая их психику и развитие в закрытых учреждениях.

Помещение детей на воспитание в семьи стоило бы бюджету намного меньших денег налогоплательщиков, если бы мы, постепенно отказываясь от детдомов, направляли бы высвободившиеся человеческие и финансовые ресурсы на развитие профессиональной опеки и попечительства.

Все вышеперечисленные научные доказательства говорят о том, что институциональные учреждения наносят серьёзный и непоправимый вред детям. Однако несмотря на это, многие люди по-прежнему считают, что институциональная опека является хорошим вариантом, даже если она не внушает доверия. Возникают естественные вопросы типа: «Как насчёт детей с инвалидностью? Детей, живущих в условиях крайней бедности? Как поступать с недобросовестными родителями — оставлять детей у них?! Что делать с беспризорными детьми, которых сложно воспитывать?» Конечно, все эти вопросы исходят из добрых побуждений, но давайте сначала развеем распространённые мифы.

Миф №1: в детдомах живут только сироты

Данные показывают, что 80% детей в институциональных учреждениях по всему миру на самом деле имеют одного или обоих родителей. Дети, которые являются настоящими сиротами, — при условии правильной поддержки — могут жить с другими членами семьи, в приёмных и патронатных семьях.

Какой родитель будет намеренно отказываться от своего ребёнка? На такое отчаянное решение могут вынудить тяжёлые жизненные обстоятельства, плачевное социально-экономическое положение семьи, трудовая миграция. В большинстве случаев родители неохотно помещают своих детей в интернаты, и, если они не могут обеспечить достойные условия жизни для своих детей, предполагают, что в детдоме о них позаботятся лучше.

Миф №2: детдома — самое безопасное место для детей

Многие считают, что учреждения являются самым безопасным местом для некоторых детей, чтобы защитить их от неблагополучных семей и образовавшейся в них опасной среды. Иногда возникают ситуации, когда ребёнку небезопасно жить со своими кровными родителями. Но если мы забираем детей из семей и помещаем их в учреждения, мы также подвергаем детей высокому риску дальнейшего насилия. При тщательном планировании могут быть разработаны семейные альтернативы.

Трансформация крупных детдомов в малокомплектные «детские городки семейного типа» нельзя назвать настоящей семейной альтернативой. В таких домах могут жить не больше восьми детей разных полов и возрастов в условиях, максимально приближенных к домашним, где они сами могут пользоваться бытовой техникой. Однако в них всё равно сохраняется институциональная культура, и мы не можем полностью назвать это семейной формой опеки. К тому же, строительство таких детских городков может обернуться госбюджету в немаленькую сумму в то время, когда необходимо перенаправлять существующие ресурсы на развитие семейных форм опеки.

Миф №3: детдома нужны для «сложных» детей

Многие верят, что дети с инвалидностью и особыми потребностями в уходе, а также дети с трудным характером (иначе говоря «дети с повышенными потребностями») могут получить необходимую поддержку только лишь в институциональных учреждениях. Даже при рождении ребёнка с особенностями в развитии нередки случаи, когда медперсонал настоятельно рекомендует родителям передать новорождённого в специализированное учреждение. Этому также способствует устоявшаяся стигма и дискриминация в обществе.

Взвешивая все «за» и «против», родители понимают, что в нынешних условиях ограниченности социальных и медицинских услуг для детей с особенностями в развитии и неразвитости инклюзивного образования лучше отдать ребёнка в учреждение. Этому способствует также неадекватная социальная защита детей с инвалидностью с мизерными пособиями по инвалидности с детства, которых недостаточно для надлежащего ухода и развития ребёнка.

В итоге, по данным Министерства народного образования, более 20 тысяч детей, или около 70% всех детей в институциональных учреждениях в Узбекистане — это дети с инвалидностью.

Однако при правильном подходе инклюзивное образование, социальную работу и все необходимые услуги для таких детей можно развивать и поддерживать на уровне махаллей, используя ресурсы, перенаправленные из институциональной системы, и не разлучая детей и их родителей.

Для того, чтобы понять, каково это — быть ребёнком с детским церебральным параличом в советском детдоме, рекомендую прочитать автобиографический роман Рубена Гальего «Белое на чёрном» и книгу выпускника детдома Александра Гезалова «Солёное детство», которая была недавно переведена на узбекский язык. Гезалов предлагает вместо слова детдом использовать «детлом» — дома, где ломается и ампутируется детство, и называть всю индустрию институционализации детей — «Сиротпром».

Миф №4: дети в детдомах под надёжной опекой государства

Сегодня 1 июня — Международный день защиты детей. Как и в прошлом году, прозвучат высокопарные высказывания о том, что дети в детдомах и специализированных учреждениях находятся под надёжной защитой и опекой государства. Могут даже утверждать, что в домах милосердия созданы условия, намного превосходящие условия в семье.

Всё это идёт корнями в советское прошлое, когда институционализация детей была связана с двумя основными факторами: осознанная необходимость улучшить общественное восприятие советского государства как благодетельной силы, обеспечивающей основные потребности всех своих граждан, и тщательно выстроенной картины Советского Союза как «здоровой нации», свободной от социальных проблем.

Миф №5: детдомный туризм — благородное дело

Если детдома вредят детям, то кому они полезны? Чиновникам и крупным коммерческим структурам не сложно организовать праздник сиротам на Новый год, раздать подарки и сфотографироваться с детьми с инвалидностью, а затем опубликовать новость как социальную рекламу в СМИ. Детдом — отличная платформа для одноразовой благотворительности — и детей обрадовали, и свою репутацию улучшили.

Несмотря на благородные намерения, печальная истина заключается в том, что посещение и волонтёрство способствуют развитию «Сиротпрома», который отделяет детей от их семей и подвергает их риску злоупотреблений и жестокого обращения. В прошлом году «Люмос» запустил трёхгодичную глобальную кампанию #HelpingNotHelping (#ПомогатьНеПомогает), и Джоан Роулинг призвала всех небезразличных людей прекратить детдомный туризм (orphanage tourism).

«Сегодня я обращаюсь к молодёжи с речью: да, волонтёрствуйте, но планируйте тщательно и вдумчиво. Ваше время и энергия драгоценны: используйте их с умом, и они помогут изменить мир. Не работайте добровольцами в детских домах. Вместо этого посмотрите, что толкает детей в детские учреждения, и посвятите своё время проектам, которые борются с бедностью или поддерживают сообщества жизненно важными услугами», — посоветовала Джоан Роулинг.

Утверждение, что детдома нужно закрывать, не подразумевает их закрытие в одночасье. В первую очередь необходимо развивать социальные услуги, которые предотвращают разделение семьи и предоставляют достойную альтернативу детям, которые не могут жить со своими семьями. Во-вторых, постепенное перемещение детей из учреждений с перенаправлением человеческих и финансовых ресурсов в семейные формы опеки, которые лучше соответствуют их потребностям.

Самое главное — необходимо не столько бороться с последствиями сиротства, сколько предотвращать его, укрепляя социально-экономическое положение уязвимых семей и способствуя инклюзивному развитию. Выбор за нами, — продолжать гордиться сиротами, которые хорошо играют в футбол, или посмотреть на площадь Дружбы народов и брать пример с семьи кузнеца.

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