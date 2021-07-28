Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля провёл видеоселекторное совещание, посвященное поддержке детей из малообеспеченных семей, передает корреспондент «Газета.uz».

Как сообщалось ранее, в Узбекистане существует 16 домов Мехрибонлик и 4 детских городка. В них воспитываются 1823 мальчика и девочки. В 86 специальных школах-интернатах обучаются 21, 3 тысячи детей, на основе попечительства, опекунства и семейного патроната — 79 тысяч детей.

«Но давайте зададим себе вопрос: чувствуют ли эти дети полную заботу? К сожалению, нет», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев, посетивший в среду дом Мехрибонлик №21 в Юнусабадском районе, заявил, что ни одно министерство, ни один руководитель сектора не работали со средой и условиями в этом учреждении.

Например, за последние 10 лет из 1188 выпускников домов Мехрибонлик и детских городков только 610 (51%) были обеспечены жильём.

Остаётся неудовлетворительной образовательно-воспитательная работа в домах Мехрибонлик. Кроме того, только 1600 выпускников (64%) были обеспечены работой.

Из свыше 1500 выпускников с инвалидностью специализированных школ в прошлом году получили работу 264.

«Нужно сказать открыто, что 95% воспитателей домов Мехрибонлик и детских городков в системе народного образования являются женщинами. Дети зовут их мамой. А как же отцовское воспитание? Для того чтобы по мере возможности воспитать детей в среде, близкой к семейной, конечно, необходимо создать систему, которая сможет дать заботу и „матери“, и „отца“», — указал глава государства.

Хокимы и руководители секторов районов и городов совсем не обращают внимания работе по передаче детей на воспитание на основе попечительства, опекунства и семейного патроната.

По этой причине в этой сфере нужно внедрить абсолютно новую систему, заявил президент. Дома Мехрибонлик и детские городки выводятся из системы Министерства народного образования и переводятся в систему Национальной гвардии. Для этого в структуре Нацгвардии вводится новая должность заместителя командующего, а также будет создано новое управление.

В течение двух недель командующий Нацгвардии Рустам Джураев должен лично посетить дома Мехрибонлик и детские городки и закрепить за ними начальников региональных управлений, к каждой группе прикрепить квалифицированного офицера и психолога, логопеда и дефектолога.

Чтобы воспитать детей в духе патриотизма, им будут устраивать поездки в военные части, полигоны и школы конного мастерства Нацгвардии и обучат их использованию военной техники и конному спорту.

В течение двух месяцев будет налажено обучение сотрудников Нацгвардии, закреплённых за детьми.

Президент поручил ответственным министрам организовать обучение детей из домов Мехрибонлик информационным технологиям, иностранным языкам, профессиям и предпринимательству, престижным видам спорта и пересмотреть методику обучения.

Министерства высшего и среднего образования и туризма и спорта закрепят за каждым домом Мехрибонлик и детским городком по два вуза и спортивной школе.

В частности, Ташкентский университет информационных технологий и Ташкентский финансовый институт будут закреплены за Домом милосердия №21 в Юнусабадском районе, Узбекский государственный университет мировых языков и Ташкентский педагогический университет — за домом Мехрибонлик №22 в Чиланзарском районе.

Ректоры будут ответственны за подготовку выпускников домов Мехрибонлик, расширение книжного фонда библиотек, обучение иностранным языкам, IT, точным и естественным наукам, организацию театров и концертов.

Ведущие профессоры и преподаватели минимум два раза в неделю будут посещать эти кружки и обучать детей. Для этого им будет выплачиваться отдельная надбавка.

Ректоры также должны организовать практику закрепления студентов-отличников последних курсов за выпускниками для их мотивации.

Министерству туризма и спорта совместно со спортивными федерациями поручено организовать спортивные кружки для воспитанников домов Мехрибонлик (футбол, плавание, теннис, шахматы и др).

Кроме того, Министерству по поддержке махалли и семьи поручены воспитание и подготовка к взрослению и семейной жизни воспитанниц домов Мехрибонлик.

Все девочки будут внесены в «женские тетради», им будет оказана поддержка по оперативному решению их проблем и «нахождению своего места в жизни» после выпуска из домов Мехрибонлик.

В течение месяца поручено обеспечить каждый дом Мехрибонлик и детский городок минимум 20 компьютерами и высокоскоростным интернетом.

Кроме того, Администрация президента, Кабинет министров и хокимияты областей возьмут под опеку дома Мехрибонлик, находящиеся в тяжелых условиях. Например, Администрация президента — дом Мехрибонлик №30 в Яшнабадском районе, Кабмин — дом №23 в Юнусабаде, СГБ — №15 в Буке, Генпрокуратара — №1 в Самарканде, Погранвойска — №32 в Бухаре, МЧС — №1 в Маргилане, ГТК — №12 в Коканде, Минобороны — детский городок в Андижане.

До конца года эти госорганы должны решить все проблемы указанных учреждений.