Азиатский банк развития 7 октября одобрил кредит в 100 млн долларов для Узбекистана, сообщила пресс-служба АБР.

Заём будет направлен на поддержку политических, законодательных и институциональных реформ, необходимых для создания благоприятной и конкурентной среды на финансовых рынках в Узбекистане.

«Поскольку Узбекистан ускоряет свой переход к рыночной экономике, устойчивые и конкурентоспособные внутренние финансовые рынки имеют важное значение для мобилизации частных инвестиций», — заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

По его словам, АБР будет способствовать развитию финансовых рынков в Узбекистане и стимулировать частные инвестиции, что является ключевым фактором экономического роста и важным источником новых рабочих мест в стране.

Программа развития финансовых рынков АБР предусматривает:

поддержку мер по реформированию, направленных на углубление и расширение финансовых рынков Узбекистана;

создание более ликвидного рынка государственных облигаций и диверсификацию базы инвесторов;

разработку критически важной рыночной инфраструктуры, включая системы надзора;

расширение видов финансовых инструментов, таких как биржевые инвестиционные фонды (ETF);

снижение уязвимости финансовой системы Узбекистана за счёт развития рынка корпоративных ценных бумаг, повышения спроса со стороны институциональных инвесторов, таких как страховые компании;

повышение эффективности финансового рынка и улучшение защиту инвесторов за счёт усиления управления финансовыми рынками;

доступ к альтернативным инвестиционным возможностям и привлечение средств с минимальными затратами.

Кроме того, АБР также предоставит грант технической помощи в размере 500 тысяч долларов для поддержки ключевых реформ в рамках программы.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и техническую помощь на сумму 10,1 млрд долларов. По данным Министерства финансов на 1 июля Узбекистан имеет долг перед АБР в размере 5 млрд долларов.