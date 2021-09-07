Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2021 года вырос до 24,2 млрд долларов, или 38,5% к валовому внутреннему продукту (ВВП), следует из отчёта Министерства финансов (PDF).

Государственный внешний долг по сравнению с предыдущим кварталом увеличился примерно на 800 млн долларов — до 21,8 млрд долларов (34,7% к ВВП). Из этой суммы 15,4 млрд долларов — долг, привлеченный от имени правительства, 6,4 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг также вырос на 200 млн долларов — до 2,4 млрд долларов (3,8% к ВВП). Из этой суммы более 3,17 трлн сумов — государственные ценные бумаги, $2,1 млрд — внутренний долг под гарантии государства.

Минфин объяснил рост госдолга на 858,6 млн долларов с начала года «освоением заемных средств из внешних и внутренних источников для финансирования инвестиционных проектов и дефицита государственного бюджета от имени Узбекистана и под государственную гарантию, погашением долга и изменением курсов валют в структуре портфеля государственного долга».

В результате:

остаток внешнего долга, привлеченного от имени Узбекистана, увеличился на 363,4 млн долларов;

остаток внешнего долга под гарантию государства вырос на 319,1 млн долларов;

остаток внутренних обязательств, взятых под гарантию государства и погашаемых из государственного бюджета, увеличился на 250,8 млн долларов;

выпуск государственных ценных бумаг на 2,24 трлн сумов и погашение гособлигаций на сумму 3 трлн сумов снизили остаток задолженности на 779,1 млрд сумов;

японская иена, которая составляет 11,7% портфеля внешнего долга страны, обесценилась по отношению к доллару США на 6,8% в январе-июне 2021 года.

Динамика госдолга Узбекистана. Источник: Минфин

По итогам первого квартала госдолг составлял 23,2 млрд долларов, что на 1 млрд долларов ниже текущего показателя. Однако Минфин указывает, что тенденция к снижению государственного долга к ВВП, наблюдавшаяся в первом квартале, продолжается и во втором квартале.

В частности, согласно обновленным данным Госкомстата, отношение госдолга к ВВП на начало 2021 года составило 38,9% (до этого сообщалось о 40,4%), а в первом квартале — 38,6% (40,1%).

Как пересматривались показатели ВВП в разные годы. Источник: Госкомстат

«Формирование этой тенденции в основном объясняется экономическим ростом в стране, пересмотром ВВП Госкомстатом, а также пруденциальными мерами, принятыми в последние годы для сохранения безопасности и эффективности государственного долга», — заявили в Минфине.

В первом полугодии текущего года темпы роста остатка госдолга составили 3,7%, тогда как реальный ВВП за соответствующий период вырос на 6,2% (номинальный темп роста в долларах США — 11,4%).

Куда направят долг

В первом полугодии от имени Узбекистана подписано 8 договоров внешнего займа на общую сумму 972 млн долларов. Из которых:

330 млн долларов — на поддержку бюджета;

642 млн долларов — для финансирования проектов в сфере здравоохранения, обеспечения чистой питьевой воды и канализацией, животноводства, развития химической промышленности и других важных социальных и стратегических проектов.

Эти средства были привлечены через долгосрочные (до 40 лет) льготные кредиты от международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития) и иностранных государственных финансовых учреждений (Японское агентство международного сотрудничества, Эксимбанк Кореи).

В январе-июне долги под гарантию государства не привлекались.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2020 года:

Поддержка бюджета — 4,7 млрд долларов (по состоянию на 1 апреля было $4,4 млрд);

Электроэнергетика — 3,1 млрд долларов ($3 млрд);

Энергетика (нефть и газ) — 2,7 млрд долларов ($2,6 млрд);

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,5 млрд долларов ($2,4 млрд);

Сельское и водное хозяйство — 2,3 млрд долларов ($2,3 млрд);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2 млрд долларов ($2 млрд);

Коммерческие банки — 1,3 млрд долларов ($1,3 млрд);

Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов ($0,7 млрд);

Химическая промышленность — 1,2 млрд долларов ($1,1 млрд);

Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов ($0,2 млрд);

Другие отрасли — 1,1 млрд долларов ($1,1 млрд).

Кредиторы Узбекистана

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 апреля 2021 года:

Азиатский банк развития — 5 млрд долларов;

Всемирный банк — 3,8 млрд долларов;

Государственный банк развития Китая и другие — 2,2 млрд долларов;

Эксимбанк Китая — 2 млрд долларов;

Японское агентство международного сотрудничества — 2,2 млрд долларов;

Международные инвесторы — 1,7 млрд долларов;

Фонд развития экономического сотрудничества и другие — 1,0 млрд долларов;

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов;

Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,4 млрд долларов;

Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов.

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. При этом 45,1% (в прошлом квартале было 43,8%) этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 70,3% (было 70,4%);

Японская иена — 11,7% (11%);

СДР (специальные права заимствования) — 9,2% (9,5%);

Евро — 4,7% (5%);

Китайский юань — 1,2% (1,3%);

Узбекский сум — 0,9%;

Южнокорейская вона — 0,9%;

Саудовский риал — 0,6% (0,7%);

Кувейтский динар — 0,4%;

Дирхам ОАЭ — 0,02%.

Расходы на обслуживание госдолга





По итогам первого полугодия расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) выросли и составили 1,1 млрд долларов. Для сравнения: за шесть месяцев 2020 года расходы составляли около 760 млн долларов.

Из них 569,4 млн долларов — государственный внешний долг ($343,7 млн — выплаты по основному долгу, $225,7 млн — проценты), а также государственный внутренний долг — 551 млн долларов ($472 млн — основной долг, $79 млн — проценты).

Соотношение расходов на обслуживание госдолга к ВВП и соотношение госдолга к золотовалютным резервам Узбекистана.

Соотношение расходов на обслуживание госдолга к экспорту.

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

В середине мая президент Шавкат Мирзиёев высказался о росте внешнего долга. «Все говорят, что у нас растёт внешний долг. Если бы мы не брали деньги из-за границы, то смогли бы мы развить нашу экономику до такого уровня?» — сказал он.