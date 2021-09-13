Биржевые инвестиционные фонды (ETF), в том числе ETF на золото, появятся в Узбекистане. Об этом сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков 9 сентября на III международной конференции «Рынок капитала Республики Узбекистан».

Замглавы Минфина также анонсировал выпуск ипотечных облигаций и сукук (исламский эквивалент облигаций), а также облигаций с привязкой к инфляции.

Кроме того, планируется проведение 15 IPO (первичное публичное предложение) в ближайшие три года, в том числе IPO пяти госбанков, трёх страховых компаний, металлургических и других компаний.

По словам Одилбека Исакова, появится связка между узбекским депозитарием и международными, связка между местной фондовой и валютной биржей, а также будет предоставлена возможность открытия брокерских счетов онлайн.

Замминистра финансов сообщил, что в настоящее время идёт работа над законопроектом «О рынке капитала», основанным на принципах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Что такое ETF

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Учреждает такой фонд и управляет им компания, которую называют ETF-провайдером. Один провайдер может управлять сразу несколькими фондами.

Как пишет РБК, котировки фонда повторяют динамику портфеля, в который могут входить акции, фьючерсы на сырье, валюта, облигации, золото и серебро и другие активы. ETF даже может копировать структуру ведущих биржевых индексов, например американского S&P500.

«Золотые» фонды ETF позволяют фактически вложиться в золото без необходимости приобретать его физически. Акции такого фонда будут полностью повторять движения рыночной цены на золото.