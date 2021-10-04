Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 октября прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиёев.
Гурбангулы Бердымухамедов посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
Переговоры на высшем уровне состоятся завтра, 5 октября, в резиденции Куксарой.
Напомним, в повестку визита включены вопросы расширения и укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства.
По итогам переговоров предусматривается подписание крупного пакета документов и контрактов.