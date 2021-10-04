В пресс-службе предприятия «Худудгазтаъминот» прокомментировали взрыв газа в семиэтажной новостройке в Чиланзарском районе, произошедший накануне вечером.

Напомним, по данным МЧС, при взрыве никто не пострадал, повреждены несколько квартир.

В «Худудгазтаъминот» сообщили, что строительство дома этого еще не завершилось и новостройка не была сдана в эксплуатацию. По этой причине разрешение на подключение газа газоснабжающие организации не предоставляли.

«По предварительной информации хозяин квартиры частным образом привлек сварщика для выполнения сварочных работ по газификации жилья и самовольно подключился к системе газоснабжения», — заявили в «Худудгазтаъминот».





Газоснабжающее предприятие призвало граждан не заниматься самовольным подключением к газовым сетям, не нарушать правила пользования природным и сжиженным газом и произвести профилактический осмотр газового оборудования к предстоящему осенне-зимнему сезону.

В случае обнаружения неисправностей в приборах и утечки газа необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую служу 104 либо в круглосуточный колл-центр 1104.