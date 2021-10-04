Хоким Баявутского района Сырдарьинской области Дилфуза Уралова выдала разрешения на вырубку в общей сложности 866 деревьев, расположенных в различных махаллях района и высохших, как указано в документах, под воздействием вредителей.

Решением от 4 октября 2021 (все документы датированы этим числом) года удовлетворён запрос ООО Sirdaryo Yo’l Ko’klam и разрешена вырубка 828 декоративных деревьев восьми видов вдоль автомобильной дороги 4-Р-30. Компании вместе с районным управлением благоустройства предписано посадить на месте каждого вырубленного дерева по 10 новых.

Кроме того, глава района подписала ещё 11 документов и разрешила срубить по 5 деревьев в махаллях «Марказ», «Зиёкор» и «Сохил», 7 — в махалле «Маданият» и 16 — в махалле «Фарход».

Ранее «Газета.uz» писала, что в июне на территории курорта Amirsoy и вдоль ведущей к нему дороги было вырублено 700 деревьев. Ущерб оценивался в 1,9 млрд сумов, в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела.

Позже о другом случае написал депутат Расул Кушербаев, который возмутился отсутствием уголовного дела по факту вырубки 109 деревьев в Сурхандарье. Он указывал, что после проведённого Госкомэкологии пересчёта оказалось, что сумма ущерба составляет в 15 раз больше — 995 млн сумов, а не 65 млн сумов.

В начале сентября президент объявил о планах внедрения общенациональной программы «Яшил макон» по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев. Тогда глава государства анонсировал введение бессрочного моратория на вырубку деревьев.