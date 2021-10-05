Управление экологии и охраны окружающей среды Сырдарьинской области прокомментировало сообщение о планах вырубки в Баяутском районе 866 высохших деревьев, включая 828 деревьев вдоль автодороги 4R-30.

Как говорится в заявлении от 4 октября, управление провело дополнительное изучение по факту выдачи хокимом района разрешения на вырубку деревьев вдоль дороги.

Фото, сделанное в июне.

Выяснилось, что предприятие Sirdaryo Yo’l Ko’klam обратилось за разрешением на вырубку деревьев, высаженных весной и высохших под влиянием природных факторов, ещё 28 мая. Всего, как сообщается, был высажен 5371 саженец 9 видов декоративных деревьев.

По причине высыхания деревьев было выдано разрешение на их удаление с условием высадки новых саженцев.

В решении хокима Баяутского района от 4 октября предписано посадить вместо каждого вырубленного дерева по 10 новых.