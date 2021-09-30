Российская финансовая группа ВТБ и Навоийский горно-металлургический комбинат заключили соглашение о сотрудничестве по финансированию НГМК, сообщила пресс-служба ВТБ.

Подписи под документом поставили генеральный директор НГМК Кувандик Санакулов и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Церемония состоялась в рамках Ташкентского экономического форума.

Документ включает основные условия финансирования банком ВТБ инвестиционной программы Навоийского горно-металлургического комбината. Общий объем кредитной линии составит 1 млрд долларов сроком на пять лет.

«Банк ВТБ является нашим давним партнером, помогавшим в привлечении средств за счет размещения еврооблигаций республики на сумму 750 млн долларов», — сказал заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Соглашение ВТБ и НГМК является, по словам вице-премьера, первой и крупнейшей сделкой по привлечению долгосрочного финансирования для НГМК. Также, отметил он, это крупнейшее разовое привлечение заемных средств для развития бизнеса среди всех предприятий с государственным контролем.

«Сделка стала возможной благодаря масштабной трансформации горнодобывающего сектора и НГМК в частности, запущенной в 2018 году. К концу 2021 года ожидается завершение процесса трансформации компании», — сказал Джамшид Кучкаров.

«Соглашение с Навойиским комбинатом — крупнейшая для ВТБ сделка в Узбекистане, — сказал глава правления банка ВТБ Андрей Костин. — Мы готовы предоставить коллегам не только финансовое плечо, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала наряду с реализацией ESG-повестки».

Ранее в рамках экономического форума в Ташкенте вице-премьер Джамшид Кучкаров также заявил, что правительство приступило к подготовке Навоийского горно-металлургического комбината к приватизации. В 2022 году может быть продано 10% акций, сказал он.

При этом Джамшид Кучкаров уточнил, что правительство не намерено приватизировать компанию полностью, сообщил Spot. «Это крупнейшая компания в Узбекистане с ежегодной выручкой более $5 млрд. К 2024 году планируем выставить на IPO 10−15% акций максимум. Окончательное решение будет принято главой государства», — отметил вице-премьер.