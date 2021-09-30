Генеральная прокуратура России выдала компетентным органам Узбекистана для уголовного преследования граждан, совершивших преступления на территории Узбекистана.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, Жахонгир Байматов обвиняется в том, что, «будучи опасным рецидивистом, являясь бухгалтером в Детской и юношеской спортивной школе Кушрабадского района Самаркандской области, совместно с бывшим директором школы и другими лицами с декабря 2018 года по декабрь 2019 года внёс ложные сведения в платёжные ведомости, подделав подписи работников учреждения. Таким образом, он совершил хищение вверенных денежных средств».

Кахрамон Джамалов обвиняется в том, что «с 7 ноября 2018 года по 4 марта 2019 года в городе Ташкенте, работая ответственным за склад, похитил сырье, материалы и готовую продукцию в особо крупном размере».

Генпрокуратура России также удовлетворила запросы Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче Жасурбека Муминова, обвиняемого в краже в составе организованной преступной группы, и Феруза Ибрагимова, обвиняемого в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Четверо мужчин были задержаны на территории России в разное время. Генпрокуратура Узбекистана подготовила запросы об их выдаче.

Решения Генпрокуратуры РФ об их экстрадиции вступили в законную силу, Федеральной службе исполнения наказаний России поручено осуществить их передачу при соблюдении необходимых мер безопасности. В сопровождении спецконвоя они будут доставлены в Узбекистан, отмечается в сообщении.