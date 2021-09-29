Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими правоохранительными и таможенными ведомствами пресекли в Ташкенте и ряде областей случаи незаконного оборота наркотиков, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В ходе оперативных мероприятий представители управления СГБ по Сурхандарьинской области и военнослужащие пограничных войск задержали гражданина Афганистана, незаконного перешедшего на территорию Узбекистана через реку Амударья. При личном осмотре у него обнаружено и в процессуальном порядке изъято 9 кг 84 гр опия. Напомним, на днях президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что на границе с Афганистаном произошёл инцидент — попытку незаконно пройти на территорию Узбекистана предпринял некий наркобарон.

В том же регионе, говорится в телерепортаже, при продаже 6 кг 80 гр гашиша за 30 тысяч долларов оперативники задержали трёх граждан — жителей Узунского района Сурхандарьи и города Чирчик в Ташкентской области.

В Самаркандской области сотрудники СГБ совместно с представителями областного УВД и таможенного управления остановили на посту ДПС автомобиль Kia, следовавший из Ташкента в Самарканд. При осмотре машины выявлено и изъято 5,9 кг опия, принадлежащих двум жителям Самарканда.

Ещё один случай зафиксирован в Ташкентской области. При въезде в столицу была остановлена Nexia 3, следующая из Джизака. При осмотре автомобиля жителя Бахмальского района выявлено и изъято 2,8 кг опия.

В Ташкенте правоохранители нашли в машине жителя Яккасарайского района 80 гр гашиша. Он заявил, что купил наркотические средства у ранее судимого знакомого, в авто которого впоследствии было обнаружено и изъято 5,2 кг гашиша.

В репортаже также говорится о случае в Наманганской области, когда был задержан житель Бекабада, перевозивший в Коканд с целью последующей продажи 2 кг гашиша.

Отмечается, что основная часть обнаруженных и изъятых наркотических средств — 17,8 кг опия и 13,3 кг гашиша — были ввезены из Таджикистана контрабандным путём.

В настоящее время в рамках уголовных дел, возбуждённых в отношении вышеназванных лиц, принимаются меры по установлению их преступных связей.