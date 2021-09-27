Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Намангане рассказал о попытке незаконного пересечения границы с Афганистаном, передает Telegram-канал «Нигох».

«На днях тоже была попытка нарушения границы нашего государства. Попытку совершил один наркобарон. Но наша позиция по неприкосновенности границ жёсткая, если надо, для защиты нашей границы мы применим оружие», — сказал действующий президент.

По его словам, во время этой недавней ситуации погиб узбекский солдат родом из Намангана.