Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов 24 сентября озвучил статистику выявленных коррупционных преступлений за прошлый год и первую половину 2021 года, совершённых должностными лицами разного уровня.

По его словам, в 2020 году к уголовной ответственности в общей сложности были привлечены 1723 чиновника: 9 — на республиканском уровне, 45 — на областном, 1669 — на районном и городском уровнях. Ущерб от коррупции составил 500 млрд сумов, 71% (335 млрд сумов) из этой суммы возмещены с обвиняемых в ходе следствия.

Глава агентства сообщил, что в прошлом году уголовные дела больше всего были возбуждены по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) — в отношении 835 человек, 168 (мошенничество) — 227, 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей) Уголовного кодекса — 207 человек.

В 2020 году к ответственности за совершение коррупционных нарушений больше всех привлекались должностные лица Министерства народного образования — 249 человек. Статистика в разрезе других государственных органов и сфер:

Министерство здравоохранения — 166 человек;

банковская сфера — 78;

Министерство дошкольного образования — 70;

Госкомгеодезкадастр — 53;

министерства высшего и среднего специального образования, занятости и трудовых отношений — по 31;

министерства сельского и водного хозяйства, хокимияты — по 18;

Государственный налоговый комитет — 13;

Министерство обороны — 7;

Министерство строительства, судебная сфера — по 3;

Министерство юстиции — 2;

другие сферы — 947 человек.

Акмал Бурханов заявил, что по итогам прошлого года уголовные дела больше всего возбуждены в отношении должностных лиц, работавших в Ташкентской (245), Самаркандской (173) и Джизакской (170) областях.

Статистика за шесть месяцев 2021 года

За январь-июнь 2021 года за коррупционные случаи в отношении 2544 должностных лиц возбуждено и направлено в суды 1676 уголовных дел. По итогам их рассмотрения суды оценили нанесённый ущерб в 592,5 млрд сумов, 28% из которых — 170,8 млрд сумов — возмещены. Взыскание остальной части возложено на Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

Больше половины дел были возбуждены по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса — в отношении 1297 человек, 168 (мошенничество) — 420 человек, 210 (получения взятки) — 80 человек.

В первой половине 2021 года к ответственности за совершение коррупционных нарушений больше всех привлекались должностные лица Министерства здравоохранения — 107 человек. Статистика в разрезе других государственных органов и сфер:

Министерство народного образования — 74 человек;

организации с государственной долей — 69;

банковская сфера — 66;

Министерство дошкольного образования — 64;

Министерство транспорта — 55;

Министерство энергетики — 32;

министерства водного хозяйства, занятости и трудовых отношений — по 26;

Кадастровое агентство — 24;

Министерство высшего и среднего специального образования — 23;

Министерство культуры, Государственный налоговый комитет — по 15;

Министерство по поддержке махалли и семьи — 14;

Министерства сельского хозяйства — 13;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства — 10;

Министерство финансов, хокимияты — по 9;

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — 5;

Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом — 4.

Акмал Бурханов добавил, что за полтора года 5 из 55 уголовных дел были оценены как наносящие вред национальным интересам и международному имиджу Узбекистана. Основными критериями для этого стало широкое обсуждение случаев в СМИ и социальным сетях, совершение преступлений высокопоставленными должностными лицами и ущерб, превышающий 1 млн долларов. Среди таких дел также числится история с Сардобинским водохранилищем, уточнил директор Антикоррупционного агентства.